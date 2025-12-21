地位無法撼動 台北101公告土地現值單坪698萬連13年蟬聯地王

【地產中心／台北報導】北市公告115年度土地現值及公告地價業，其中每年作為課徵土增稅基礎的公告土地現值較年減0.31%； 2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較2024年上漲3.9%。至於地王地后在都在信義計畫區中，台北101大樓以公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從第七波管制上路以來，房市就進入盤整期，反映到地價上也會較為穩定，不過北市此次調整後，售屋時的土增稅變化不大，但持有稅的地價稅可能就會增加，至於地王地后則是反映地段的商業性與價值，信義計畫區的辦公室租金最高也反映在房價和地價上，因此地王地后維持在信義計畫區的趨勢不變。

2026公告土地現值調整北市平均下跌0.31%，其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段上漲0.46%，4個行政區上漲，8個行政區下跌，南港區漲幅居首，在各項公共建設持續推動與民間投資動能，多項大型開發案同步推展，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，平均調幅0.39%；文山區配合捷運環狀線南環段規劃建設，居住條件及發展潛力提升，平均調幅0.25%；第3名為北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。

2年一次的公告地價調整，則考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為3.90%。地王則由「台北101大樓」穩居寶座，101是全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，地價表現平穩，2026公告土地現值換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王；居次的「國泰置地廣場」則以每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

