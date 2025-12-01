地價稅今截止！忘繳最高罰10% 補救方法出爐

114年地價稅開徵期即將結束，原定繳納期限為11月30日，因適逢星期日，依法順延至今（1日）截止。尚未繳納的民眾請務必把握最後時間。

114年地價稅繳納期限至12月1日止，提醒民眾如期繳納，以免受罰。（示意圖／中天新聞）

2025年度地價稅開徵進入尾聲，財政部賦稅署提醒，全台地價稅繳納截止日為12月1日星期一晚間24時。由於11月30日為假日，因此依規定順延一天。納稅義務人若逾期未繳，將面臨加徵滯納金甚至強制執行處分。

根據繳納時程與罰則規定，繳納期限為2025年11月1日至12月1日。滯納金計算方式為每逾期3日加徵1%，最高可達10%。以應繳金額1,000元為例，若12月5日才繳，將加徵1%滯納金，即需繳納1,010元。若逾期30日仍未繳納者，案件將移送法務部行政執行署，可能面臨查封財產等處分。

廣告 廣告

針對延遲繳納的處理方式，財政部表示，在12月4日24時前透過ATM、超商、電子支付等方式繳納，不會被加徵滯納金。若於12月5日以後補繳，可使用網路繳稅平台繳納，但限30日內，或持補發稅單至代收稅款金融機構臨櫃繳納，但不含郵局。

若稅單遺失，民眾可透過三種方式補發。線上申請可至財政部稅務入口網，進入線上服務、電子稅務文件、線上申請稅單補發。臨櫃申請則需攜帶身分證明文件前往地方稅稽徵機關。便利商店事務機補單可在7-11 ibon、全家FamiPort等機台操作，使用健保卡、自然人憑證、身分證字號加車牌號碼等方式進行身分驗證，列印稅單小白單後可直接在超商櫃台繳稅，但限3萬元以下。

財政部提醒，地價稅為地方稅，若跨縣市擁有不動產會收到多張稅單。地價稅採總歸戶制，同縣市多筆土地會開成1張稅單。民眾切勿點擊不明連結進行繳稅,建議透過官網、APP或實體通路操作。各地稅務局及財政部也設有客服專線及QA平台，若民眾有繳納疑問，可撥打免費電話0800-000-321或上財政部稅務入口網查詢，務必於12月1日前完成繳納，以免產生滯納金與強制執行處分。

延伸閱讀

好市多汐止店才有 內行人揭「免辦會員神招」爽入場

強冷空氣殺來「先濕後乾」 12/4清晨大降溫

拿到600萬退休金！夫妻爽花百萬環遊世界 回國卻後悔了