地價稅單逾期30日內納稅義務人仍可上網完稅

有納稅義務人詢問，如果稅單已逾繳納期限又不方便到代收稅款金融機構繳納，該怎麼辦呢？高雄市稅捐稽徵處表示，為方便納稅義務人繳納逾期稅單，開放使用牌照稅、房屋稅及地價稅之逾期案件，可於繳納期間屆滿之翌日起三十日內，掃描稅單QR-Code連結網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），以信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶完成納稅。

高市稅處進一步說明，透過該繳稅網站繳納之逾期稅單，系統會自動設算滯納金（每逾三日加徵一％），如已超過繳納期限三十日，則無法利用網路繳稅，請納稅義務人務必留意繳納期限。

相關問題歡迎撥打服務電話○八○○七二六九六九，將有專人提供服務。