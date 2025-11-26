地價稅繳納期限將屆，逾期繳納代價高

114年地價稅繳納期限至12月1日截止，新北市政府稅捐稽徵處二十六日表示，籲請民眾如期繳納，以免逾期繳納需加徵滯納金。如有任何地價稅疑問，可撥打繳款書上聯絡電話或該處服務電話洽詢。

該處表示，為方便民眾繳納稅款，已提供多元繳稅管道，民眾可持繳款書到代收稅款金融機構（郵局不代收）、便利商店(稅額在3萬元以下)以現金繳納，或以信用卡、自動櫃員機、晶片金融卡、電子支付帳戶及活期(儲蓄)存款帳戶等方式轉帳繳稅。已辦理委託轉帳代繳稅款約定者，請於114年12月1日以前在該轉帳帳戶內預留足額繳納地價稅之存款，以免銀行扣款時存款不足而產生欠稅。

該處特別提醒民眾，逾期繳納地價稅者，每逾3日需按應納稅額加徵1%滯納金(於繳納期間屆滿後3日內繳納者，雖屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金)；逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將被移送行政執行分署強制執行。

民眾如尚未收到稅單或已收到而遺失者，可持本人身分證就近向該處或所屬分處申請補發；亦可於114年12月4日24時前，利用自然人/工商/金融憑證或已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證TW FidO，登入地方稅網路申報作業網站直接線上查繳稅款。