地價稅繳納期限延至12/1 稅捐處提醒「逾將加徵滯納金」

【緯來新聞網】台北市稅捐稽徵處表示，114年度地價稅原定繳納期限為11月30日，適逢假日順延至12月1日。該處提醒民眾務必於期限內完成繳納，以免產生滯納金或被移送強制執行。

地價稅繳納期限延至12/1。（圖／Google Maps）

稅捐處指出，若對繳款書所載稅額有疑問，或尚未收到或遺失繳款書，可盡速向所屬分處查詢或申請補發。依稅捐稽徵法規定，逾期繳納者每超過3日將加徵1％滯納金，最高可達10％，並可能移送行政執行。

地價稅繳納期限延至12/1。（圖／稅捐處官網）

為便利納稅人繳納稅款，該處提供多元繳稅管道，包括：



一、掃描繳款書上的QR Code（標示為TWQR）進行線上繳稅。

二、使用自然人、工商或金融憑證，或已註冊之健保卡與密碼、行動自然人憑證，登入地方稅網路申報網站查繳並直接繳稅。

三、稅額3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富及OK四大超商的多媒體機列印繳款單後，至櫃檯繳納（金融憑證除外）。



此外，若已辦理金融機構或郵局自動轉帳繳稅的民眾，須於12月1日前預留足額款項於扣款帳戶內，以確保扣款成功。民眾若有其他疑問，可利用「稅務視訊服務雲平台」進行線上諮詢，或洽各分處辦理。亦可撥打0800-000321免付費電話或02-23949211分機181、182，由專人提供服務。

