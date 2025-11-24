地價稅繳納期限至12/1 每逾3日加徵滯納金

台北市財政局稅捐處表示，今年地價稅繳納期限原至十一月三十日止，因為適逢假日順延至十二月一日，民眾對地價稅繳款書所載稅額，如有疑問或尚未收到或遺失繳款書者，請儘速向該處所屬分處查詢或申請補發，另依「稅捐稽徵法」規定，逾期繳納稅捐，除每逾三日將加徵百分之一滯納金，最高會被加徵至百分之十外，甚至還會被移送強制執行。

北市稅捐處指出，市府提供多元繳稅方式，第一，掃描稅單上QR-Code（以「TWQR」作為共同標示）線上繳稅。第二，利用自然人/工商/金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證，登入地方稅網路申報作業網站直接繳稅。第三，稅額三萬元以下，可至四大超商（統一、全家、萊爾富及○K）多媒體機（驗證方式同線上查繳稅，金融憑證除外）列印小白單直接在超商繳納。