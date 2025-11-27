地價稅繳納期限至12/1 逾期最高加徵滯納金10%

台北市稅捐稽徵處提醒，今年（114年）地價稅繳納期限原本到11月30日，因為適逢假日，順延至12月1日，若逾期繳納稅捐，最高會被加徵至10％外，還會被移送強制執行。

114年地價稅繳納期限至12月1日止，提醒民眾如期繳納，以免受罰。（示意圖／中天新聞）

台北市稅捐稽徵處發新聞稿表示，114年地價稅繳納期限原至11月30日止，因適逢假日順延至12月1日，民眾對地價稅繳款書所載稅額如有疑問或尚未收到或遺失繳款書者，請儘速向該處所屬分處查詢或申請補發，另依稅捐稽徵法規定，逾期繳納稅捐，除每逾3日將加徵1％滯納金，最高會被加徵至10％外，還會被移送強制執行，提醒民眾如期繳納。

台北市稅捐稽徵處進一步說明，為了方便納稅義務人繳納稅款，提供以下多元的繳稅方式，民眾也可至「地價稅開徵專區」查閱：

一、掃描稅單上QR-Code（以「TWQR」作為共同標示）線上繳稅。

二、利用自然人/工商/金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證，登入地方稅網路申報作業網站線上查繳稅款直接繳稅。

三、稅額3萬元以下者，可至四大超商（統一、全家、萊爾富及OK）的多媒體機（驗證方式同線上查繳稅，金融憑證除外）列印繳納小白單後，直接在超商櫃檯繳納。

台北市稅捐稽徵處特別提醒，已辦理金融機構（或郵局）約定轉帳繳納地價稅者，請於114年12月1日前，在該轉帳帳戶內預留足額存款，以利扣款。民眾如果還有其他地價稅疑問或繳稅問題，可透過該處網站「稅務視訊服務雲平台」，以視訊方式諮詢，也可就近向該處所屬分處洽詢，亦可撥打0800-000321免付費電話或該處服務電話02-23949211轉分機181、182有專人替民眾服務。

