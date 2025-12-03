地價稅12/1截止 12/5起未繳將加徵滯納金

嘉義縣財稅大樓／圖取自google地圖





114年地價稅繳納期限為12月1日，嘉義縣財政稅務局提醒，每超過3日就會加徵稅額的百分之1滯納金，12月2日至12月4日繳納仍為逾期繳納，因沒有超過3日，不加徵滯納金，提醒民眾盡速繳款，12月5日起尚未繳納將加徵滯納金。

財稅局日前已針對尚未繳納地價稅的納稅義務人寄發「提醒繳納地價稅簡訊」，提醒納稅義務人注意期限避免加徵滯納金，若民眾收到簡訊時已繳納稅款請無須理會該訊息；若尚未收到地價稅繳款書可運用以下多元繳稅方式繳納：

(一)用手機掃描稅單上的QRcode，連結至地方稅網路繳稅系統，選擇「信用卡」或是「活期(儲蓄)存款帳戶」扣款繳納。

(二)利用電子支付帳戶轉帳：使用於電子支付機構註冊開立之電子支付帳戶，透過行動裝置應用程式(APP)掃描繳款書上QR-Code，進行繳納。

(三)納稅義務人透過開辦「行動支付工具」繳稅業者之APP，掃描繳款書上QR-Code，系統自動帶出銷帳編號、繳稅金額等資料，進行線上繳納。

(四)超商繳納：單筆稅額在3萬元以下的民眾，可以至統一、全家、萊爾富、OK等四大便利超商臨櫃繳稅(服務截止時間為114年12月4日24時止)。

(五)金融機構:透過銀行或農會等配合金融機構以現金繳納。

財稅局提醒，若尚未收到稅單可撥打免付費電話 0800-076969 或民雄分局05-226050(行政管轄區域為民雄鄉、竹崎鄉、新港鄉、梅山鄉、溪口鄉、大林鎮等)，將有專人服務。



