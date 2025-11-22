地制法三讀修正是李四川條款？李彥秀：台南、屏東、嘉義、澎湖也受益
記者周志豪／台北報導
地方制度法昨三讀修正，明年起直轄市均可有3位副市長，讓人口跌破250萬人台北市，明年副市長李四川請辭轉戰新北市長選舉後仍能補任命，修法被稱「李四川條款」。國民黨立委李彥秀今緩頰，修法是因現行法令不符需求。
李彥秀表示，未來直轄市均可有3位副市長，非直轄市也能有2位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可因此受惠，民進黨執政的屏東縣、嘉義縣與澎湖縣也可增補1席副縣長，人民均可享有更好的市政建設規劃。
李彥秀指出，台灣人口連22個月下滑，預期未來各縣市人口仍將持續下降，考量超高齡社會人民對政府職能需求有增無減，原「地制法」規定直轄市逾250萬人口才能設第3副市長、非直轄市逾125萬人口才能設第2副縣長規定，已不符實際需求。
李彥秀認為，特別是目前非直轄市都只能有1位副縣長，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長。
李彥秀也提到，李四川是國民黨重要資產，不論是協助台北市長蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，2026李絕對不會缺席。
李彥秀說，新北市是全台灣最大票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已連續執政近20年，一定會推出最強候選人，全力守住重要灘頭堡，打贏2026九合一地方大選。
