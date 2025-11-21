地制法三讀將年增1.8億人事費 內政部憂排擠預算

（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院會今天三讀修正通過地方制度法部分條文，明定直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人、縣市副縣市長由1人增為2人。內政部指出，此調整合計全國每年將增加約新台幣1億8000萬元人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。

現行地制法規定，直轄市政府置副市長2人，人口在250萬人以上，得增置副市長1人；縣市政府置副縣市長1人，人口在125萬人以上，得增置副縣市長1人。

立法院會今天三讀通過地方制度法部分條文，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，明定直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自民國115年1月1日起施行。

內政部透過新聞稿指出，地制法此次修正，預計全台直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣市的副縣長、副市長增加16人、副秘書長增加16人；鄉、鎮、市公所主任秘書增加34人，合計全國每年增加約1億8000萬元的人事費用支出，將增添地方負擔，排擠地方業務推動預算。

三讀條文也將第33條地方民意代表選舉的性別保障名額，從原本「保障婦女」改為「保障任一性別」，保障比例從每4人應有1人，提高為每3人應有1人，預計自119年12月25日就職的地方民意代表開始實施。

內政部指出，10多年來持續以多種管道長期與各界溝通並凝聚修法意見，也在此次修法過程中說明須進一步提升保障比例的必要性，並建議增訂日出條款等，終獲立法院及各界支持，是台灣推動性別平等參政十分重要的里程碑。

另外，地制法此次三讀，也將民選地方首長依法停職期間一律停發薪給予以法制化；內政部表示，修法可展現政府對落實肅貪的堅定立場，促進廉能政治。

至於三讀條文調整直轄市政府對山地原住民區的補助機制，並明定直轄市從中央獲得的普通統籌分配款增加時，市政府應酌予提高對山地原住民區的補助；內政部說，這可讓山地原住民區擁有更多資源，強化自治能力。（編輯：林興盟）1141121