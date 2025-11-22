地制法三讀被稱「李四川條款」藍委：李四川2026不會缺席
立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，刪除人口限制，直轄市均可置3位副市長，縣市均可置2位副縣（市）長，由於台北市副市長李四川被認為是競選新北市長的重要人選，但若去選舉台北市將少一位副市長，因此修法也被稱「李四川條款」。國民黨立委李彥秀22日除肯定相關修法外，她更說，李四川是國民黨的重要資產，2026絕對不會缺席。
立法院昨三讀通過地制法修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定；直轄市政府可置副秘書長3人，由市長依法任免；明年1月1日施行。
李彥秀說，最新人口統計，台灣人口已經連續22個月下滑。這也代表未來各地方縣市的人口數將不斷地下降，但是超高齡社會下，人民對政府職能的需求卻是有增無減，現行「地制法」直轄市要超過250萬人，才能設第三副市長，非直轄市超過125萬人，才能設第二副縣長的規定，顯然已經不符合實際需求。
李彥秀指出，特別是目前非直轄市都只能有一位副縣長，現實上，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長。未來直轄市可以有三位副市長，非直轄市也能有兩位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可以因此受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣也可以增補一席的副縣長，而人民可以享有更好的市政建設規劃。
李彥秀強調，李四川是國民黨的重要資產，不論是協助台北市長蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，2026李四川絕對不會缺席。新北市是全台灣最大的票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已經連續執政將近20年，有現任優勢，也有不少的執政包袱。國民黨一定會推出最強的候選人，全力守住重要的灘頭堡，打贏2026九合一地方大選。
