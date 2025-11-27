地制法三讀通過將新增副市長？基市府：仍在評估中

立法院日前三讀通過《地方制度法》修法，縣市政府可以新增1名副市長。基隆市目前僅有1名副市長邱佩琳，若相關行政程序順利完成，基隆市最快明年中可望新增1名副市長。（張志康攝）

立法院日前三讀通過《地方制度法》修法，縣市政府可以新增1名副市長及1名副祕書長，基隆市政府副發言人林廷翰表示，是否會新增，市府仍在評估中。不過由於明年度總預算已經編列完成，新增副市長一事，若將成形最快恐怕得等到明年中以後。

這次三讀通過的《地方制度法》修法，讓縣市政府自明年1月1日起，原僅有1名的副市長增為2席。另外也可增置1名副祕書長。至於議員性別保障名額由原先的1／4改為1／3，則有日出條款，將於119年當選就職的議員才適用。

對於《地制法》修法後，縣市政府可以新增1名副市長及1名副祕書長，基隆市政府是否會研擬增聘？市府副發言人林廷翰表示，目前市府仍在評估中。

據了解，若基隆市政府有意新增副市長及副祕書長，除了母法《地制法》已經修法完成外，市府仍需進行一定的行政流程。首先是市府必須依《地制法》修法後的內容，修正《基隆市政府組織自治條例》，並經過基隆市議會的審查通過，再將結果送交考試院備查。

其次是，目前基隆市議會正在進行基隆市政府115年度的總預算審查，總預算內並沒有編列新增副市長及副祕書長的相關預算，因此，即使前述的自治條例修正能夠順利完成並送備查，最快也得等到明年中的115年度追加預算獲議會通過後，才能夠新增人選。

不過，由於九合一選舉將在明年的11月28日舉行，屆時會選出新一屆的市長及議員，若在此時新增副市長及副祕書長，任期也只剩下半年不到，相信也將是決策時的重要考量。

