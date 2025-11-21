地制法三讀 直轄市副市長由固定2人增為3人

（中央社記者王承中台北21日電）立法院會今天經表決，三讀修正通過地方制度法部分條文，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自民國115年1月1日起施行。

立法院會今天經表決三讀修正通過地方制度法部分條文，針對直轄市政府副市長人數、縣市政府副縣市長人數，現行規定，直轄市政府置副市長2人，人口在250萬人以上，得增置副市長1人；縣市政府置副縣市長1人，人口在125萬人以上，得增置副縣市長1人。

在野黨在人數優勢下，經表決通過國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團所提的再修正動議，刪除直轄市副市長人數、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，三讀條文明定，直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由現行1人增為2人，並設日出條款，自115年1月1日起施行。

三讀條文也明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

另外，現行地方制度法第33條規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達4人者，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。

為促進性別平等參政，三讀條文將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。條文明定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，並增訂日出條款，自民國119年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用。（編輯：林克倫、林興盟）1141121