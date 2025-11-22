地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，縣、市政府將可設置2名副縣、市長，而直轄市政府一律設置3名副市長，並刪除人口限制規定，雲林縣將可增加1名副縣長及1名副祕書長。
雲林縣長張麗善今 （22日）表示，目前社會十分多元，因此服務項目非常廣泛，中央政策及許多部會的組織編制都擴大，地方政府需要承接更多政策與業務，因此希望在整個人事員額編制上能夠增加，她現在已有口袋人選，未來會繼續審慎評估，找出最能為雲林縣奉獻付出的好人才擔任。
而現任副縣長謝淑亞長期耕耘斗六、古坑山區，外界關注新增的副縣長是否會以山海平衡為考量，對此，張麗善指出，雲林縣內人才輩出，在不同領域都有非常優秀的表現，因此地域上的考量不是非常重要，她看重的是這個人長期以來對雲林縣的奉獻、各方面的支持與表現，「我想許多鄉親對這樣的人選都非常期待」。
