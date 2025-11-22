地制法通過「李四川條款」？ 李彥秀：因應超高齡社會

立法院21日3讀通過《地方制度法》部分條文修正，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自民國115年1月1日起施行。對此，國民黨立委李彥秀表示，《地制法》修正是因應台灣超高齡社會所需，不過她也強調，2026年李四川絕對不會缺席。

李彥秀。(圖/截自李彥秀提供影片)

李彥秀表示，最新人口統計，台灣人口已經連續22個月下滑。這也代表未來各地方縣市的人口數將不斷下降，但是在超高齡社會下，人民對政府職能的需求卻是有增無減，現行《地制法》規定直轄市要超過250萬人，才能增設第三副市長，非直轄市超過125萬人，才能增設第二副縣長的規定，很顯然已經不符合實際需求。

李彥秀指出，特別是目前非直轄市都只能有1位副縣長，但現實上，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長、副市長。未來直轄市可以有3位副市長，非直轄市也能有2位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可以因此受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣，也可以增補1席的副縣長，而人民可以享有更好的市政建設規劃。

李四川。(圖/中天新聞)

李彥秀也強調，李四川副市長是國民黨的重要資產，不論是協助蔣萬安市長連任，或是替國民黨開疆闢土，2026年李四川副市長絕對不會缺席。

李彥秀說，新北市是全台灣最大的票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已經連續執政將近20年，有現任優勢，也有不少的執政包袱。國民黨一定會推出最強的候選人，全力守住重要的灘頭堡，打贏2026年九合一地方大選。

