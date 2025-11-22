「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事

地制法修正，蘇巧慧批因人設事，李四川則認為多一位副市長不是壞事。(圖：臉書合成)

立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李四川，被問到對地制法修正案看法時，笑著說不曉得為什麼會變成「李四川條款」？但直轄市有3位副市長「不是壞事啊」。

立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定，將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧今天參加樹林濟安宮五朝圓醮大典時被問到此事時表示，她表示自己擔任立委10年，一直認為立法院通過的法案，就應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進，而不要因人設事、因地設事，國民黨21日通過的種種法案，像是立委傅崐萁版的財政收支劃分法，把新北市的（統籌分配款）狀況從過去的6都最低，現在變成了全國人均最低，這就是非常惡劣的例子。另外地方制度法本來因為人口數設有規定，現在台北市的人口變少了，符合規定狀況下，也應該作調整，但國民黨卻因人設事，再次的調整地制法的規定，大家可以很清楚看到，這並不是好做法。

對於地制法修正，李四川說其實台北市人口從250多萬，降為245萬餘人，這些人口大多搬到新北或桃園市去，新北市原本403萬，增加為406萬，但白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口來算，其實不合理，應該是用白天的活動人口，比較精確。他還舉上次台南市的風災為例說災情嚴重，但副市長只有2位，如果多一位學工程的副市長去解決問題，也沒有壞處。至於自己是否準備投入新北市長選戰，李四川說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。