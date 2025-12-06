地動山搖！美國阿拉斯加發生7.0強震 暫無災情資訊傳出

[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再

新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發起對話