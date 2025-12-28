地動欸！釣蝦場秒變「造浪池」 民眾嚇：褲子都濕

有釣蝦場池水瞬間化身「驚濤駭浪」，讓民眾驚呼「褲子都濕了！」（圖／Threads@7zlxw_授權提供）





昨（27）日深夜11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台劇烈搖晃長達21秒，這是繼921與去年0403地震後，26年來第三起規模達7.0的強震。首當其衝的宜蘭地區傳出不少驚險畫面，不僅南方澳進安宮錄下數十秒的劇烈搖晃，更有釣蝦場池水瞬間化身「驚濤駭浪」，讓民眾驚呼：「褲子都濕了！」

位於震央附近的宜蘭震感強烈，東澳變電所因地震跳脫，導致南澳地區一度有3,465戶陷入停電，所幸在十分鐘內全數恢復供電。當地超市也成受災戶，貨架上的醬料、飲料不堪劇烈搖晃紛紛砸落，液體混雜玻璃碎片流滿地，場面滿目瘡痍。正在採買的民眾嚇得驚魂未定，表示當下只能愣在原地觀察情況。

而網路瘋傳的一段釣蝦場監視器畫面更具臨場感。地震發生瞬間，平靜的蝦池湧起巨浪，甚至溢出池外，許多釣客被嚇得尖叫、從椅子上彈起逃跑。然而，另一家釣蝦場卻呈現強烈對比，儘管警報聲大作、池水晃動，部分「淡定哥」依舊老神在在，專注盯著浮標等待蝦子上鉤，連老闆都笑稱顧客已經「很習慣了」。

此外，許多店家與住戶也飽受驚嚇。有餐廳老闆娘顧不得手邊工作奪門而出；民宅內的公仔收藏被震落在地，吊燈與拉門瘋狂擺盪。儘管台灣民眾對地震司空見慣，但這場突如其來的深夜強震，仍讓震央附近的宜蘭人度過了一個驚心動魄的夜晚。

