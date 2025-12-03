地勤列「訂機票5地雷」！ 示警：小小疏忽恐讓行程泡湯

航空公司地勤經營的臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」發文指出，擔任地勤多年來見過太多旅客因小小疏忽導致無法登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，並分享訂購機票時必須注意的五大重點，提醒民眾除了最重要的「名字和行程」不能出錯外，其實還隱藏許多容易忽略的小細節。

訂購機票時除了最重要的「名字和行程」不能出錯外，其實還隱藏許多容易忽略的小細節 。（示意圖／pixabay）

關於證件資料正確性，該粉專強調這是最常見且讓人頭痛的錯誤。護照姓名必須與訂位資料完全一致，不能自行加上「英名別名」，就算名字寫得再好聽，只要有誤機票都可能作廢。另外，護照效期「至少6個月」，這不僅是航空公司要求，更是絕大多數國家入境的基本規範。若行程需要簽證，像是美國ESTA、加拿大eTA、澳洲ETA等，務必確認簽證資料正確，避免簽證過期或資料錯誤影響整個行程。

機票條款方面，該粉專提醒旅客必須詳讀退改規則、行李額度及餐食規定。許多特價票無法退票或改期，或者需要支付高額手續費，購票前一定要看清楚條款。廉價航空通常只提供七公斤手提行李，託運行李需額外付費；傳統航空的行李額度則依票價產品不同而有所差異，記得查清楚再選擇。廉航餐食通常要另外加購，如果不想與旅伴分開坐，記得付費選位或提前線上劃位，避免到機場才發現只能坐最遠的角落。

針對航班時間與轉機安排，該粉專特別點出「紅眼航班的陷阱」。凌晨航班常常讓人搞混時間，訂完票後務必再次檢查出發及回程的日期和時間，避免因為想省錢結果錯過航班。若行程需要轉機，請留意轉機時間是否充足、是否需要重新提領行李，以及轉機國家是否需要簽證。

至於購票管道差異，該粉專說明航空公司官網在修改機票、退票上較為方便，售後服務也較穩定。若選擇旅行社或第三方平台如Agoda、Trip.com購票雖然價格看似便宜，但改票、退票往往要經過平台處理，時間比較慢。該粉專建議，如果價格差不多，還是直接去航空公司官網購票比較保險，畢竟改票方便，售後服務也有保障。

最後關於行李損壞申報規定，該粉專在臉書粉專表示，許多旅客以為自己不會碰上行李損壞的情況而根本不在乎，結果一旦發生才發現沒有在期限內提出申報，甚至還會說「我不知道」來要求航空公司通融。該粉專提醒，行李損壞申報規定其實在航空公司網站上寫得很清楚，如果不事前做功課，出了事只會自己吃虧，不要以為情勒是萬能的。

