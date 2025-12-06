地名標誌箭頭「朝上、朝下」有差嗎 交通部給解答

車輛行駛在道路上，上方會有標誌牌來指引用路人方向，不少人可能會好奇，為何地名指示標誌牌上的箭頭時而朝上、時而朝下。對此，交通部解答，兩者含意其實大不同，朝上是「地名方向指示標誌」、朝下則是「車道指示標誌」。

交通部在臉書粉專貼出一張圖片，畫面上有兩塊綠底標誌牌，左邊牌子寫著頭城，下方有兩個朝下的箭頭；右邊牌子寫著台北，下方則是朝上的箭頭，詢問大家是否知道指示標誌箭頭朝上、朝下代表什麼含意？

交通部小編撰文解答，箭頭朝上屬於「地名方向指示標誌」，指示行車路線可通往之地點、方向及公路之路線編號；箭頭朝下則屬於「車道指示標誌」，意即若想前往該地，應行駛箭頭所指定的車道。而其他相關標誌，在交通部高速公路局官網有詳細說明。

網友留言指出，「這是考駕照會考的題目，記得滿陷阱的」、「向上是指方向，通常都還很遠；向下是指車道，通常是快到了」、「設計不夠直覺」。

