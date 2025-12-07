地名標誌「上下箭頭」差在哪？交通部解答：方向、車道

開在國道上，駕駛是否注意過那些地名標示箭頭？朝上朝下到底差在哪？（圖／翻攝自交通部 臉書）





開在國道上，駕駛是否注意過那些地名標示箭頭？朝上朝下到底差在哪，另外像是部分地區，機車停等區也多出迷你小箭頭，讓用路人摸不著頭緒。其實這些都是交通部與各地交警的新規劃，看懂箭頭，避免鬧烏龍。

開在國道上時不時就會看到一些地名標示，有的箭頭往上有的則是往下，但駕駛有想過指示標誌上箭頭下箭頭到底差在哪。搞不清楚兩者的差異，交通部在臉書貼出指南並附上照片，頭城往下箭頭，代表車道指示標誌，告訴你該走哪一道，至於寫著台北朝上箭頭，是告訴你方向直開就能抵達目的，要是看錯箭頭可能走冤枉路，不過同樣是箭頭，這標誌也讓用路人看的霧煞煞。

記者vs.民眾：「（這個小箭頭你有看過嗎），這個沒有，應該是腳踏車機車可直行右轉吧。」

機車停等區地面多出迷你小箭頭，一個標示直行一個右轉，新標誌的用意用路人摸不著頭緒，以為是新的罰單陷阱。

民眾：「一開始會先放慢速度，然後大概看一下，然後就用正常的判斷，去看車子可能要靠哪邊這樣。」

其實這是公路總局新規劃，因為過去有太多起車禍都是發生在變換燈號，機車一起步就釀禍，現在透過小箭頭提醒要提早分流，全台各地交通號誌箭頭越來越多，用路人也得讀懂箭頭，以免鬧出烏龍。

