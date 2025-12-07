地名標誌「上下箭頭」差在哪？交通部釋疑「意義大不同」

開車的時候要往目的地行駛，不少駕駛會透過路牌標誌判斷情況，但有些指示標誌牌上的箭頭朝上，有些卻是朝下，兩者差別到底在哪裡？對此，交通部解答，兩者含意其實大不同。

交通部解答，箭頭朝上，屬於地名方向的指示標誌，代表往前行駛的方向可以抵達該目的地；而箭頭向下則是車道的指示標誌，代表要前往目的地，應該要行駛在箭頭指定的兩個車道。

交通部解釋兩者不同地方。圖／台視新聞

不少人認為箭頭向上或向下太容易混淆，甚至還有網友認為箭頭向上 通常表示距離還很遠；也有人覺得設計上不夠直覺。駕訓班業者也指出，「公路局在標誌標線設置規則，並沒有很明確的說明，但就慣例，向下的話指的是單一車道；左上、右、斜前等等，大概都是屬於續行或往這方向前進，方向性的指示上面，的確目前是比較混亂」。

台北／葉宣婕、張信智 責任編輯／陳俊宇

