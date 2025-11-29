「地圖一片紅通通」日本流感再擴大！林氏璧曝「病毒分支」嘆疫苗白打嗎

記者簡浩正／台北報導

日本流感流行狀況。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者粉專）

日本流感疫情持續擴大！冬天不少民眾會飛日本旅遊，不過近期日本流感個案數激增，除了疾管署署長羅一鈞提醒，流感國內雖降溫，但日本疫情快速升溫「快達到高峰了」，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗；也有醫師示警，5週前日本流感疫情每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了，「有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，是很廣泛的流行。」

依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。

前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）以「日本流感流行狀況更新： 每機關超過50人！什麼是H3N2的K分支？變種病毒很強嗎？疫苗白打了嗎？」為題發文表示，日本流感流行狀況更新，5週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了。目前在台灣流感稍降，日本往上升將到高點，流行的都是同一株A型H3N2。

他說，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月23日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一週的1.35倍。每家醫療機構平均通報患者數為51.12人，2025年度第一次超過了50。流行比去年早了約1個月。

他進一步分析，其中又以宮城縣、福島縣、岩手縣、埼玉縣、秋田縣、栃木縣、群馬縣、山形縣、青森縣、神奈川縣、長野縣、北海道、千葉縣、富山縣、愛知縣是比較流行的區域，平均病例數超過60例；有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。

林氏璧指出，最近5週間日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主佔94%，去年流行的A型H1N1佔3%、B型佔3％。自2025年9月1日起，截至11月23日，東京都內的學校、醫療院所、社會福利設施等共報告了3372起類流感的群聚案例，這已經遠超過去年的2364起。目前為止造成了2209件各級學校的停課，也遠超過去年停課數的1536件。日本全國停課則是達到8817件，比前一週增加2500件，與上季同期相比增加了約24倍。

他說，前年12月22~29日這一週全日本平均通報達到64.39人，是1999年採用現有方法統計以來的新高。當時前一週是42.66人，現在已經到了51.12人，「接下來1~2週我覺得是有機會再創下新紀錄的。」本季全球流感病毒多為A型H3N2，其中多數屬於「K分支」，已經在英國、歐盟、美國、加拿大與中國多地檢出。

對於台灣疫情，林氏璧則說「剛剛我和羅一鈞署長確認，台灣之前已經脫離流行期的這波流感，流行的病毒株也正是H3N2的K分支。」今年台灣流感疫苗施打比去年同期踴躍，而前一波流感已經明顯下降，所以即使不用做正式研究大概也可以合理推測，今年的疫苗對K分支這個變種病毒還是有一定效果的。流感病毒本來就會一直變異，不需要太過擔心。

