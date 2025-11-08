台灣太陽能光電產業面臨土地資源有限的嚴峻挑戰，各種創新模式正在探索中。位於屏東高樹的40公頃大型太陽光電場，是將曾遭盜採砂石的廢棄土地再利用，每年可供應超過7萬個家庭用電。然而，光電場設置進度在2024年明顯放緩，主因是可開發案場不足。為解決土地稀缺問題，「一地多用」成為關鍵策略，包括運動場光電、漁電共生等多元模式正逐步推展。同時，半透明太陽能電池技術的突破，為農業與能源產業共存開創新契機，轉換效率已達10%，可精準過濾植物所需光譜，實現農電雙贏。

一地多用救缺地困境！太陽能轉換效率破10% 農電共生成新契機。圖／TVBS

這片位於屏東高樹的大型太陽光電場，佔地近40公頃，從空中俯瞰可見大片光電板坐落在綠蔭植被間。這裡過去因盜採砂石形成大峽谷，土地利用價值極低，如今已轉型為光電示範區。寶島陽光共同執行長高治強表示，這個案場特殊之處在於它是早年砂石盜採區的廢地再利用，政府花了5年以上時間進行回填，目前每年發電量可供應超過7萬個家庭使用。然而，由於建在砂石區，塵土飛揚問題嚴重，光電板常被覆蓋一層灰塵，需要定期清洗。寶島陽光維運總監吳震麟指出，因為鄰近地區仍有許多砂石車進出做清淤工作，案場受到附近落塵影響較大，團隊必須找出最佳清洗時機，以改善落塵對發電效能的影響。除了清洗，工作人員也透過紅外線空拍檢查光電板是否異常，及時更換以維持發電效能。

太陽光電建置進度在2020年大爆發後，2024年開始變得緩慢，主要原因是缺乏可開發的案場。光電暨儲能安全協會理事長林志欣表示，從5年前到2023年這段期間建置量較多，但從去年開始明顯下滑，目前尚未達到預期目標。因大型案場難尋，除了持續從屋頂型光電著手，運動場也成為新興模式。透過架設9米高的棚架安裝太陽能板，不僅可發電還能遮擋陽光，這種風雨球場成為近年新趨勢。

一地多用成解方，風雨球場成近年趨勢。圖／TVBS

鑫盈能源經理張有宏解釋，光電風雨球場屬於一地多用類型，政府推動的地面型光電主要著重於多元利用，結合籃球場、停車場甚至漁電共生、農電共生等模式，將土地效益最大化。根據估算，2025到2050年間，光電還需擴增20到60GW，約需2到6萬公頃面積，一地多用成為土地稀缺下的重要解決方案。

漁電共生也是重要發展方向。元融科技總經理吳俊澄介紹，他們在太陽能板屋頂下方進行白蝦養殖，運用導水支架、地下水引流和陰井循環打造養殖空間，光電架高設計確保養殖池仍有良好循環對流。這種設施型漁電經過測試，結構可承受9級地震而不會溢出水源。

漁電共生、農電共生都有難題未解。圖／TVBS

然而，台灣太陽光電設置仍面臨諸多挑戰。2025年夏季一場颱風造成嘉義布袋新塭滯洪池近5萬片模組毀損，引發安全疑慮和民眾質疑。大城鄉反光電自救會簡佳萍和農民許國成都表示擔憂光電場會影響農田日照和農作物生產。在彰化縣大城鄉這樣的農業產區，如何讓光電與農地相輔相成成為關鍵挑戰。中興大學化工系副教授林玠廷正研發半透明太陽能電池技術，這種電池能過濾白光，轉換為植物葉綠素所需的紅藍光譜，同時發電。這項技術可為不同植物客製化，讓植物所需光譜穿透，其餘光能則轉換為電力。目前半透明太陽能板的轉換效率已突破10%，而一般太陽能的轉換效率約為15%至20%。位速光電科技業研發部副理施彥辰補充，第三代太陽電池包括有機光輻和鈣鈦礦兩項核心技術，可方便塗布在玻璃或軟板上，形成透光可撓曲的產品，應用於窗戶達到節能效果。面對土地有限的現實，台灣能源產業與農業需思考創造雙贏局面，為光電建置找到可持續發展的解決方案。

