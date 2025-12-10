「地層下的記憶：太巴塱考古成果展」即將開幕

太巴塱考古遺址經碳十四科學定年，推測為距今約三千三百至二千三百年前，屬於臺灣新石器時代晚期階段。(花蓮縣文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣文化局推動「花蓮縣太巴塱列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」將於十二日上午九時在光復鄉太巴塱部落舉辦「地層下的記憶：太巴塱考古成果展」開幕活動，展至一一五年一月十日，將透過出土文物與影像，呈現太巴塱考古遺址調查研究成果。

花蓮縣縣長徐榛蔚表示，本次考古調查計畫與太巴塱部落共同合作，開辦考古人才培力課程與族人實地參與發掘，帶領族人重新認識腳下土地，喚起地層下的記憶，建構屬於太巴塱土地的故事。

廣告 廣告

文化局代理局長曾之妤表示，該計畫由文化部核定補助，由花蓮縣考古博物館執行，成果展覽設計與太巴塱在地社區發展協會合作，透過部落與考古館雙方合作，將遺址相關文化資產推廣給在地居民，共享考古調查成果。

曾之妤指出，藉由此次機會作為連結部落與考古館間的平台，增進居民對遺址範疇瞭解，協助在地居民認識考古知識領域，期待未來亦能建立符合部落需求的文史知旅及發展模式。

花蓮縣文化局表示，太巴塱考古遺址位於光復鄉東富村，此處地表明顯可見文物的考古場址，文化層經碳十四科學定年，推測為距今約三千三百至二千三百年前，屬於臺灣新石器時代晚期階段，揭示出太巴塱考古遺址過去未為人所知的史前文化樣貌。

文化局表示，近幾十年來，當地太巴塱部落居民在耕作中經常發現陶片、石器等遺物，地表亦可見穿孔石板、有肩單石等大型石器。早年的「阿美族文化發祥地」整建工程時，挖出大量埋藏在地下的單石、石板等等，以及一具石板棺，目前這些文物被保存在「阿美族文化發祥地」的祭屋內。

文化局強調，太巴塱考古遺址是縣內重要考古遺址之一，出土文物多元且出土玉器豐富，對新石器時代晚期提供豐富資料。展覽不僅展示研究成果，更是部落與社會共享文化記憶的平台，希望邀請部落耆老及社會大眾共同參與，呈現考古教育與公共參與的實踐成果，讓埋藏於地層中的記憶得以重現並延續。