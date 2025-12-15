地平線上的低吟 探索深層情感連結

記者連琳／專題報導

2025臺北雙年展「地平線上的低吟」在臺北市立美術館盛大登場，展期即日起至明年3月29日止，以「思慕」作為第14屆雙年展的核心精神，探討「思慕」做為持續推動人類的內在驅力，是情感、記憶與時間交織而成的複雜力量，透過多元媒材與跨文化創作，探索個人、群體與歷史之間細緻而深層的情感連結。

本屆雙年展由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆．巴達維爾（Sam Bardaouil）與提爾．費勒拉斯（Till Fellrath）共同策展，集結全球72位藝術家、近150件作品；本展延續北美館近年強調的跨文化視角與國際合作脈絡，期以藝術為媒介，引導觀眾重新審視自身與世界的關係，並在作品之間尋找記憶與現實的交會點。

廣告 廣告

跨域創作 呈現多重感官經驗

展內作品橫跨繪畫、雕塑、攝影、錄像、裝置，呈現多重感官經驗，內容則分為若干主題軸線，包括「記憶的地景」、「身體作為容器」、「看不見的歷史紋理」等，邀請觀眾在不同文化語境中感受藝術家如何以自身生命經驗回應時代脈動，部分作品以柔軟的物件、呢喃般的聲音或緩慢移動的影像，呈現「低吟」的象徵意涵，使觀眾在觀看中自然沉澱情緒，進入思索與感受的狀態。

本展以3件未在展間以實體呈現，卻深具象徵性的文本物件為精神軸線，包括侯孝賢《戲夢人生》中象徵技藝傳承與時代創傷記憶的「尪仔」、陳映真短篇小說〈我的弟弟康雄〉裡展現青年在信念、信仰與幻滅、絕望之間掙扎的「日記」，以及吳明益《單車失竊記》中承載追尋與歸屬感的「單車」，三者化作展覽的情感線索，在空間中交織出「思慕」的多重面貌，建構跨越世代與個人記憶的文化對話。

34件現地製作作品 貼近當代議題

值得一提的是，本屆雙年展共有34件現地製作的作品，藝術家依據北美館空間特色與臺灣社會脈絡量身創作，使作品更貼近在地文化與當代議題，並安排跨世代與跨文化的互動組合，透過作品間的對話，形塑出層次豐富的展覽結構，其中多件作品以互動式裝置回應臺灣集體記憶與「思慕」情感，引導觀眾在流動的敘事線索中，重新定位自身的觀展視角與情感連結。

「地平線上的低吟」不僅是一檔國際藝術展，更是一場探索情感、記憶與未來想像的文化旅程，透過藝術家細膩的創作與策展團隊縝密的敘事編排，展覽帶領觀眾以更柔軟的方式聆聽世界，也在多重文化的交會中重新定位自身。北美館期盼以此展持續深化臺灣在國際藝術界的文化能量，並邀請民眾一同走入低吟之中，感受地平線彼端的微光與迴聲。

觀眾於描述情緒與舞蹈中的黑白影片中穿梭，像是藝術對外的投射與發聲，交織成不同的光景。（記者連琳攝）

「地平線上的低吟」不僅是一檔國際藝術展，更是一場探索情感、記憶與未來想像的文化旅程。（記者連琳攝）

多色網布以堆疊、懸浮方式形成雲狀結構，透過光影變化營造流動的視覺韻律，作品以參與式對話引導孩童在色彩與空間中建立感知連結。（記者連琳攝）

3幅黑白照片，暗示最微弱的呢喃也能重新定義距離，再度點題「地平線上的低吟」。（記者連琳攝）

作品《氣動激情》的主雕塑〈形變〉內建麥克風，將響亮的機械敲擊聲收音並放大，小槌子緩慢敲擊，逐步將石塊磨成粉末。（記者連琳攝）

藝術家依據北美館空間特色與臺灣社會脈絡量身創作，使作品更貼近在地文化與當代議題。（記者連琳攝）

作品使用多重媒材，包含獸骨與平面針法，使平面的創作擁有多重質感。（記者連琳攝）

雕塑的靈感來自於螳螂，其在古希臘與古埃及與來世相關，作者藉此探討轉化在生存中的意義。（記者連琳攝）

（記者連琳攝）