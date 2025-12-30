地底大軍齊發！桃捷綠線 7 台潛盾機同步掘進 創國內工程紀錄

桃園市長張善政（左七）30日至G05小大湳站工區現場視察，見證今年的第7台潛盾機正式啟動發進，象徵捷運綠線進入最重要的關鍵期，力拚119年順利通車。（姜霏攝）

桃園捷運綠線八德地區今年的第7台潛盾機30日正式啟動發進，桃園市長張善政30日親臨G05小大湳站工區現場視察，象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集的施工高峰期。張善政表示，這台全新整備完成的潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，是捷運綠線重要的里程碑。

張善政表示，這次出發的潛盾機並非「新手上路」，它在先前已於八德地區成功完成第 2 條潛盾隧道的貫通任務。為了迎接新的地質挑戰，施工團隊替它換上了專為本區段地層重新設計、量身打造的全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段的鑽掘工程。

廣告 廣告

桃園市長張善政（左七）30日至G05小大湳站工區現場視察，見證今年的第7台潛盾機正式啟動發進，象徵捷運綠線進入最重要的關鍵期，力拚119年順利通車。（姜霏攝）

張善政說，隨著這台潛盾機投入作業，八德介壽路地底下的景象也造就了全國紀錄，國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

張善政表示，29日已完成G11藝文特區站出入口點燈，隨著車站燈光亮起，也象徵市區段正式送電。回顧工程進度，112年3月於八德地區巧克力站啟動首部潛盾機發進，歷經2年9個月，一部接續一部推進，如今已邁入最後一部潛盾機施工階段。未來2年多，工程將持續不間斷推進，全力推動隧道建設，力拚119年捷運綠線小大湳站至桃園車站及藝文特區順利通車，市府團隊也將攜手並進，持續向前。

捷工局長劉慶豐指出，捷運綠線地下段歷經管線遷移，車站施作潛盾機空間，目前正邁入最密集的施工階段，潛盾機的大量投入有助於加快整體工期，為未來全線通車奠定扎實基礎。桃園市政府也期盼藉由綠線捷運的逐步成形，讓市民的交通生活迎來質的飛躍，推動桃園邁向更便捷、更宜居的城市願景。

捷工局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道， 至今捷運綠線八德地區7台潛盾機也已全數發進鑽掘預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車 奠定良好的基礎 。

更多中時新聞網報導

宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到

TPBL》林書豪球衣榮退 周杰倫驚喜現身

碧姬芭杜辭世享耆壽91歲