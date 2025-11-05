地政士及不動產估價師證照電子化上路

配合智慧政府與證照數位化政策，地政士、不動產估價師證書及其開業執照或證書自今年十一月起全面開放電子化申辦，首次申請證照費可享半價優惠；臺南市政府地政局呼籲轄內地政士及不動產估價師把握推廣期間踴躍申請電子證照，享受便捷、環保又優惠的數位化服務。

地政局長陳淑美表示，電子證照具有與紙本證照相同的法律效力，並強化防偽機制可有效防止竄改或偽造，另還具備明顯的費用與使用便利優勢，未來若有新申請、換發或補發情形，將以電子證照為原則；申請人可隨時登入「不動產服務業資訊系統」，以自然人憑證或行動自然人憑證進行身分驗證後線上完成申請與繳費作業，核發後可不限時間與次數下載電子證照，列印影本亦可作為資格證明，一般民眾也可透過掃描QRCode即時查驗證照真偽，便利又安全。

陳淑美局長指出，地政士及動產估價施政照全面開放電子化申辦後，將同步採電子證照形式，並提供線上申請、繳費及領取等全程數位服務，民眾不必再臨櫃辦理，即可線上完成所有流程；且自即日起至十二月卅一日推廣期間內，首次申請者再享半價優惠。