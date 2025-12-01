地政士及不動產估價師證照電子化申請制度啟動

專門職業技術人員證照核發，陸續推行電子化證照制度， 配合智慧政府政策推動，內政部自114年11月1日起，地政士、不動產估價師證書及其開業執照，全面開辦線上申請、繳費及請領電子證照作業，未來申請人無需臨櫃或郵寄紙本，即可在線上申辦並領取電子證照。



隨著政府積極推動智慧化服務，專業證照電子化已然為當前趨勢，電子證照除外觀與紙本證照一樣外，亦具備相同的法律效力，並且透過嚴謹的資訊安全機制確保個人資料與證書資訊的安全性。本次推出的電子證照申辦服務，不僅可提供更便捷、即時的申辦方式，也可以降低行政人力成本及減少紙本使用；另相較於紙本證照可能遺失、污損或偽造的風險，電子證照也可重複下載，具有長期保存的優勢，並且透過內政部提供掃碼查驗功能，也可以讓民眾可更容易辨識專業證照的真偽。



南投縣政府表示，地政士、不動產估價師可以把握推廣期間，踴躍申辦電子證照，體驗更高效、安全且環保的服務。同時，為鼓勵從業人員請領電子證照，自今(114)年11月1日起至115年12月31日推廣期間內，首次申請電子證照者，將減半收取證照費。未來縣政府也將持續推動各項數位服務的整合與普及，落實智慧政府、宜居城市的目標。(南投縣政府廣告)

