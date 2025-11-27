地政局公布今年九月住宅價格指數微幅下降 呈現價量略跌格局

地政局公布九月住宅價格指數微幅下降，呈現價量略跌格局。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

地政局公布九月台南市住宅價格指數，較前期八月微幅下降百分之零點二一，相較去年同期則微幅下降百分之四點八九。住宅部分，大廈價格指數微幅下降百分之零點二六，透天住宅價格指數微幅下降百分之一點二，觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期，仍呈現下跌修正格局。

在交易量方面，本期全市交易量較前期減少了百分之五點四一。地政局指整體交易量雖有趨緩，仍有部分行政區表現亮眼，尤以善化區交易量增幅三成最為顯著，而永康區交易量增幅以二成六居次。

地政局表示，九月國內經濟景氣燈號由綠燈轉呈黃紅燈，顯示景氣仍延續成長態勢。住宅價格指數多數行政區持續微幅下跌修正。而交易量方面，全市九月建物移轉棟數共一四八七棟，較前期減少百分之五點四一，整體買賣棟數與去年同期相較，大幅衰退三成二。觀察結果顯示，因市場處於觀望氛圍，導致交易動能低落，進而使成交量持續縮減。住宅價格跌幅，以新市最高，其次為歸仁區及佳里區，然部分行政區月變動率維持正成長，如中西、仁德及東區，然若與去年同期相較，全部行政區皆呈下跌走勢，因仍信用管制，多數行政區房價持續處於下修階段。

交易量前三名為永康、安南及安平區，永康因區內新建案陸續完工，第一次移轉數高，反觀歸仁、佳里，交易量下跌超過六成。觀察實價登錄件數，相較去年七月以來，呈現逐步下修量縮，甚至達七成。地政局說，未來房市仍持續面臨結構性修正，市場呈現觀望、停滯的氛圍。