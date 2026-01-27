地政局東勢地所獲金檔獎最高榮譽 市政會議獻獎分享管理成果

中市東勢地政所榮獲國發會檔案局第22屆機關檔案管理金檔獎今27日於市政會議獻獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】第22屆「機關檔案管理金檔獎」全國僅13個機關獲獎，台中市東勢地政事務所自全國183個參獎機關中脫穎而出，榮獲金檔獎最高榮譽，成果備受肯定。東勢地政事務所主任陳應欽今（27）日於市政會議中獻獎給市長盧秀燕，分享榮耀時刻，並感謝市府地政局長期重視檔案管理工作、各級長官支持及同仁齊心投入，未來將持續精進檔案管理，提升服務品質與檔案價值。

地政局長曾國鈞表示，金檔獎是政府機關檔案管理領域的最高榮譽，由國家發展委員會檔案管理局辦理，目的在鼓勵各機關落實檔案管理新制，提升專業管理能力，並表彰績效卓越、足為典範的機關。東勢地政事務所在評獎類別中表現優異，榮獲地方機關組前3名佳績，充分展現其在檔案建置、保存及應用各面向的努力成果。

陳應欽主任表示，此次獲獎是市府團隊共同努力的成果，感謝市府對檔案業務的高度重視，以及地政局的全力支持與地所同仁長期投入，才能在全國競爭中脫穎而出。未來將持續推動檔案加值應用與便民服務，深化檔案與地方連結，讓檔案成為市政治理與公共服務的重要資產。

地政局指出，台中市地政團隊近年在檔案管理領域成果亮眼，包含此屆獲獎的東勢地政事務所在內，累計已有10個地政事務所榮獲金檔獎肯定，展現市府有效輔導機制及地政同仁經驗傳承、團結合作的精神，持續為市政品質提升奠定穩固基礎。