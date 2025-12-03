地政局表揚260位地政志工

地政局表揚績優的地政所志工，鹽水地政所的陳芷羚以笑容化解洽公民眾的焦慮，獲得銅質獎。 (地政局提供)

記者翁順利∕台南報導

市府地政局二日舉辦志願服務聯繫會報，表揚績優及資深志工，其中張賜三於今年度獲頒內政業務服務獎勵銅質獎，至今服務年資十四年，服務時數累計一千七百個小時，獲得志工伙伴最熱烈的掌聲。

地政局長陳淑美頒獎表揚十一位志工，包含榮獲全市志願服務金質獎的呂建明、劉怡紋；銀質獎的黃陳彩鳳、謝蘇翠敏、周淑慎；以及銅質獎的吳明浩、吳玲慧、謝惠琴、陳芷羚、陳秀彩、黃惠美。此外，也表揚八位績優志工、十一位資深志工，及頒發感謝狀給二百六十位地政志工們，其中地政局六十五歲以上的高齡志工有一百四十位，比例超過一半，有三十八位服務年資超過二十年以上，其中地政相關行業就有二十五位。

陳淑美特別感謝在東南地政事務所服務的謝蘇翠敏，今年高齡八十四歲，以前是地政士，退休後擔任志工，至今服務年資二十六年，服務時數更是累計近三千個小時，盡職地投入地政志願服務工作，幫助民眾化繁為簡、安心辦妥事情。她說，能發揮自身所長的經驗，讓她找到了退休的歸屬，地政所已成為她的第二個家。

另外，鹽水地政事務所志工陳芷羚，她繼承父業，投入地政士行業，更在民國九十三年鹽水地政志工隊成立時，第一時間報名加入成為創隊成員。從事志工二十一年來，始終默默付出，在服務台親切地引導填表、解說流程，「用笑容化解民眾的焦慮，用行動傳遞關懷。」她常說：「一點小幫助，就能讓民眾少一份焦急、多一份安心。」這份真誠的信念，正是地政志工最動人的精神寫照。