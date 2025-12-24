地政局開發逾千公頃土地 全力打造宜居幸福臺南





臺南市政府地政局自108年迄今，開發超過1000公頃土地，已完成11個公辦市地重劃區及區段徵收區，取得公共設施面積129.92公頃、開闢公園28座，共節省土地徵收費用達241.03億元。另因應極端氣候與兼顧都市環境品質，地政局在開發工程中，導入防洪減災設計，建置12.63公頃的滯洪池，滯洪量體容量達329,536立方公尺，不僅有效降低地區淹水的風險，開闢公園也提升景觀與休憩機能，展現市府在環境韌性與都市美學並進的卓越成果。展望未來，地政局將持續推動22個公辦市地重劃區及區段徵收區，約662公頃的土地開發案，攜手市民共創安全、宜居、永續的幸福臺南。

地政局於114年全力推動「南科A-O區段徵收」計畫，面對375公頃、逾2,000名地主、補償金額突破千億元的重大徵收案，為本市歷年規模最大、程序最為複雜且社會關注度最高的任務。於114年10月22日通過內政部審議後，以最短時程於12月16日完成徵收公告，12月底完成補償發價，1月取得土地，成就台南作為南台灣科技廊帶的政策目標，順利扛起重大建設推動的關鍵責任。

永康六甲頂醫療專用區市地重劃整合醫療產業與生活服務需求，打造複合機能的醫療聚落；南科F、G區區段徵收提供商業與住宅用地；喜樹灣裡市地重劃則規劃觀光發展特定專用區及優質社會住宅用地。地政局透過區段徵收及市地重劃的持續推進，不僅取得公共設施用地，也提供住、商、工及產業所需空間，帶動溪南、溪北均衡發展，為城市注入新動能。

臺南市改善農村環境不遺餘力，近七年投入67.27億元改善農水路，完成1,743公里農路及226公里水路修繕，改善總長度相當於4.7條中山高速公路，大幅提升農民耕作與通行安全。同時地政局推動學甲區大灣及官田社子農村社區土地重劃，結合農村文化、公共設施建設與豐富生活機能，打造農村宜居新願景。

地政局今年更積極與檢警、財稅和金融機關合作守護市民財產權。地政局與警察、檢察機關建立 「不動產防詐聯繫平台」，已通報83件、成功攔阻14件，攔阻金額高達1億74萬餘萬元，全面守護市民財產權。

