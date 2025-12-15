地政所變身「防詐特攻隊」 建立產權保全系統

近年來詐騙犯行猖獗，行騙手法更是層出不窮，令人防不勝防。為能遏阻房地產詐騙發生，保障民眾財產安全，埔里地政事務所針對非金融機構之高風險抵押權設定案件進行主動關懷提問，經實施以來，歸納遭詐騙之案件絕大多數並非屬高風險案件，為加強防範類似詐騙問題，將關懷對象擴大為抵押權人非金融機構者即進行關懷，不僅局限於高風險案件，以降低民眾遭詐騙之情形。

另外近來出現以「假投資」為名先詐騙現金，接著再誘使被害人以房產抵押貸款、持續投入資金的手法。最終因貸款無力償還，導致房屋遭強制拍賣，成為「財屋兩失」的嚴重詐騙案件，情況日益猖獗。

廣告 廣告

為強化不動產安全，提醒民眾立即申辦「地籍異動即時通」服務。當遇到投資、借貸等可疑情況時，務必保持冷靜，並及早向地政事務所查證或報警處理，從源頭防堵詐騙，避免財產損失。

「地籍異動即時通」申請完成後，不動產所有權人及其指定一位可信任的親友，將在不動產發生以下12項地籍異動時，即時收到手機簡訊或電子郵件通知，包括：買賣、贈與、調解移轉、設定抵押貸款、權狀遺失補發等。此服務可讓民眾即時掌握自身不動產狀況，是防範詐騙不可或缺的重要工具。