地政處再奪全國三大獎項邱臣遠代理市長：治理成果深獲肯定

▲竹市地政處團隊獻獎大合照。

新竹市政府土地治理績效再傳佳績！時隔三十五年，新竹市最大公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃工程」榮獲第二十七屆國家建築金質獎（規劃設計類）全國首獎，此外在內政部一一三年度直轄市、縣（市）政府非都市土地使用編定管制業務評鑑與土地監測作業，新竹市亦分別獲全國縣市組第一名、銅獎殊榮及獎勵金九十萬元和二十萬元。地政處十六日於市務會議上，代表地政團隊獻獎，展現新竹市地政專業深獲肯定。

新竹代理市長邱臣遠十六日表示，中油油庫市地重劃案面積達十一點四公頃，是竹市近三十五年來規模最大的公辦重劃案。市府具體落實市長高虹安「產業創新、新竹好學、宜居永續、智慧治理」的施政願景，於一一二年啟動「公道五路產業廊帶二點O升級計畫」，以公辦市地重劃方式加速油庫周邊土地活化，並以「翻轉軸線、文化創生、智慧共融、永續再生」為規劃核心，從產業發展、文化延續到智慧治理，展現城市再生的新風貌。未來將釋出七公頃科技商務用地、一公頃學校擴校用地、社福設施，以及二點七公頃大型公園兼兒童遊樂場等公共空間，從產業、教育、生活到智慧設施全面提升。

另外，在非都市土地管理方面，市府長期致力健全制度與推動數位化轉型，秉持依法行政、主動查處的原則，不斷提升審查效率與公共服務品質。此次獲得分別全國第一及銅獎的成績，象徵新竹市在土地使用管理、行政效能與空間治理方面獲得高度肯定，更是有賴跨局處通力合作，才能共同打造兼具效能與品質的管理模式，成為全國典範。

地政處補充，中油油庫市地重劃以新舊融合的方式保留基地歷史脈絡，同時導入創新都市設計概念，將打造全台首座「星際探索主題共融公園」，結合國家太空中心設置教育互動場域，並以三百三十公尺空中步道串聯市定古蹟「取水口展示館」，形塑文化與科技交織的特色散步路徑。

又為維護土地使用秩序，避免違規使用對公共安全及環境造成影響，市府對所有非都市土地使用違規案件均嚴正以待，對於涉及重大違規行為的案件，不僅加重裁處，還會主動移送地方檢察署偵辦，以顯示出市府對於維護土地秩序的決心。此外，市府更建立「地政稅務聯防機制」，在查處違規的同時，還會將案件移送至稅務局進行租稅率檢討並追繳違規期間的稅金，從行政裁罰、稅務管理雙軌並行，全面落實土地公平使用原則。

地政處表示，此次三項獲獎不僅是對過去努力的肯定，更是對未來的激勵，地政處團隊將持續以專業、熱忱與創新精神，與市府攜手打造更便捷、更永續、更宜居的新竹市，讓「安居科技城?幸福真永遠」的城市願景持續落實，讓市民看見新竹市每天都在進步、越來越好。