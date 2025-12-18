地政警政社政3方聯手 新北首創獨居長者不動產防護網

cnews204251218a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府警察局統計，今年起至10月底，高齡長者遭詐騙案件類型中，以「假投資」詐騙類型最為常見。市警局表示，年長者一輩子省吃儉用、努力工作，只為了存下一點安身立命的積蓄或房產。為了防範不動產詐騙，推出「獨居長者不動產防護網」，配合延長私人抵押權設定案件的辦理期限，除獨居長者有充足時間考慮，也給地政事務所、新北警方與社會局等，有足夠時間介入關懷、協助釐清真相，避免倉促簽約，造成無可挽回的財產損失。

市警局表示，新北市政府推出「獨居長者不動產防護網」，核心精神在於「事前介入、即時預警」，由地政事務所啟動預警機制，一旦受理獨居長者辦理不動產登記案件，立即啟動關懷提問機制，了解是否受他人指示涉及投資，或接獲自稱檢警、公部門的電話指示等異常情形；如發現疑似遭詐騙，將同步通報警方協助攔阻詐騙，並視需要通知社會局，由社工啟動社會福利及社會安全網資源，提供後續陪伴與支持。

另外，為防止同1名獨居長者，反覆遭詐騙集團鎖定，新北市政府也建置地政、警政、社政3方資料庫互助合作機制，對曾遭詐騙、曾被通報具高度風險的個案，加強標記與關懷；未來如同1名獨居長者，再度辦理相關不動產登記，或抵押設定時，即可提醒第一線人員，「這是一位需要多加關注的長者」，降低「二次被騙」、「反覆被同一集團鎖定操作」的風險。

新北市警局局長方仰寧表示，累計至今年11月30日止，在警察局與金融機構、地政事務所、超商的聯合防堵詐欺犯罪下，成功攔阻了2456件、守住新台幣19億3618萬餘元，較去年同期增加了8393萬餘元。這些數字的背後，是一個個原本可能失去積蓄的家庭與長輩，因為第一線人員，多問一句、多查一步，而避免遺憾。

新北市地政局局長汪禮國指出，鑑於獨居長者長期缺乏親友陪伴、提醒，是詐騙集團、地面師鎖定的犯案目標。為了保護長者財產安全、精準打擊詐騙，全國首創由地政局、警察局及社會局等，跨機關合作，透過行政手段，針對持有不動產的4000餘名獨居長者，加強防詐管理；地政事務所建立預警機制，一旦受理獨居長者不動產登記案件，即啟動關懷提問機制，同步通報警方協助攔阻詐騙，並通知社會局運用社福機制，提供支援運用。

新北市社會局局長李美珍表示，新北市老年人口已邁入80萬人，未來超高齡社會，需要加強關懷長輩，以確保獨居長者在社區的安全性。目前列冊獨居長者為9384人，也將定期提供獨居長者名冊，給地政局及警察局等，共同協助攔阻詐騙案件。

新北市警局呼籲，家中如有獨居長輩，請家屬務必多加關心，只要談到「高報酬投資」、或「把房子拿去抵押、短期操作就能賺一筆」等關鍵字，都應提高警覺，請大家主動陪同長輩查證。透過地政、警政、社政跨局處合作，將持續強化對獨居長者的保護網絡，守護每一位長輩、一間間用一生努力換來的家。

照片來源：新北市警方提供

