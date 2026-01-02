地政阻高額抵押設定 民眾保住六百萬房產

歸仁地政與警方聯手攔阻高額抵押設定案，保障民眾身家安全。（地政局提供）

記者林雪娟∕台南報導

歸仁地政事務所日前受理一宗私人間不動產抵押借貸設定，並同時申辦預告登記，在地政人員執行「關懷提問」機制時發現，所有權人實際借款金額僅為二五０萬元，設定金額卻高達六百萬元，差距懸殊，經與警方聯手，成功攔阻高額抵押設定案，協助民眾保住六百萬房產。

地政局表示，年來不動產抵押詐騙案件層出不窮，常見手法包括以高額設定金額掩蓋實際借款、要求簽署多份不明文件、利用網路認識債權人等，利用民眾急需資金情形下，在未清楚了解細節，就倉促將房產設定抵押，衍生更多財產損失。

該案在地政人員高度警覺有異，且當事人顯然不了解嚴重性，主動通報轄區歸南派出所，請求協查，警方到場後，向所有權人說明風險，所有權人幾經思考，表達撤案意願，警方隨即向債權人盤查相關借款細節，明確告知其法律責任，雙方最終同意撤回申請，成功攔阻一宗極可能導致民眾財產重大損失案件。