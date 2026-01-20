地方代表盼延續百年傳統 基隆七堵煙火嘉年華2/27舉辦

論壇中心／董思旻報導共諜案現在燒到媒體界，中天電視台主播兼記者林宸佑因涉國安法遭羈押禁見，檢方新聞稿指出，林宸佑疑多次給付現役軍人數千至數萬元不等，再由對方將軍事情報交付給中國。律師陳又新在《台灣最前線》節目分析，記者買國防機密如果沒有報導出來，對自己有什麼好處，為何要用個人帳戶去給付？質疑背後顯然不是為了自己買的。檢警調查，涉共諜案的中士疑似因為缺錢遭中共吸收，不只拍攝手持五星旗宣誓影片，更洩露賴清德總統視察營區行程，以及漢光演習等高度機敏資料，共獲得21萬元的酬勞，而林宸佑疑似就擔任中間人的角色。對此，律師陳又新爆料，自己也遇過被國安法起訴的軍人來諮詢，對方竟然只因為「缺錢、好玩」就接受條件，痛批完全沒有敵我意識，最後恐怕面臨七年以上重罪，讓當事人懊悔也來不及。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：林宸佑涉當中共白手套？律師曝軍人「1天兵理由」被利誘 扛國安法重罪？ 更多民視新聞報導疑欠地下錢莊錢! 海軍陸戰隊中士拍"投共片"換20萬報酬中天記者林宸佑羈押禁見! 涉當「中共白手套」誘軍人洩密中天林宸佑違國安法遭羈押 白高調聲援藍噤聲

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1