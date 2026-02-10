地方傳聞「妃下憲上」不斷 陳亭妃霸氣回：這種事絕不會發生

民進黨立委陳亭妃將代表該黨參選台南市長，近期面對「換妃」、「妃下憲上」等傳聞不斷，她今（10）日斬釘截鐵表示，這種事絕對不可能在民進黨發生，批評國民黨見縫插針，因為國民黨過去曾有「換柱」經驗才會不斷傳遞這個訊息。同日，陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍宣布將不參與民進黨北區、中西區市議員初選登記，全力投入陳亭妃市長選戰輔選工作。

民進黨立委陳亭妃陪同胞妹陳怡珍召開記者會。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃10日下午陪同胞妹陳怡珍召開記者會，在數位北區里長陪同下，正式表態陳怡珍將不參與民進黨議員登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。陳亭妃指出，陳怡珍已當選台南市四屆議員，四次黨內初選均以民調第一名獲得提名，本屆連任議員也是以第一高票當選，16年來深耕基層、長期服務地方。她強調，這個動作最主要是讓北區、中西區競爭程度降到最低，怡珍的初選、大選實力不用揣測，但她願意卸下這個任務，希望給更多民進黨人才投入這個選區。

陳怡珍也表示，做出不參選連任的艱難決定，但服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，對台南的愛、對基層的承諾都不會改變。她說，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，不僅2026要贏，更要打下底氣，讓2028衝高賴清德總統上一回在台南的得票率。陳亭妃也說明，陳怡珍將全心擔任其競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

地方傳聞換妃，陳亭妃本人親自說明。（資料照／中天新聞）

針對外界盛傳的「換妃」說法，陳亭妃正面回應指出，這是對手見縫插針，民進黨過去從來沒有這樣的事發生，反而是國民黨過去曾「換柱」，所以國民黨不斷傳遞這個訊息，因為他們曾經有這樣的經驗。她強調，這種事絕對不會在民進黨發生，希望國民黨不要再多想了，「好好面對你們自己的選舉，比較重要。」針對綠委林俊憲與台南市議長邱莉莉合照看板被拿來大做文章一事，陳亭妃認為這也是國民黨見縫插針的手法。

關於黨內整合議題，陳亭妃表示，民進黨在過去經驗包括初選、大選，都不會有整合問題，但既然她要扮演「桶箍」，勢必要做出一些決定。她說，雖然不能影響別人，但可以拜託自己的妹妹，她思考的是降低初選紛擾，大家團結一致拚大選才是最重要的。

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

陳亭妃強調，今天主題就是團結一致、大步向前，剛好這個選區妹妹有些指標性，她只想到怎麼讓初選不要那麼緊張，初選紛紛擾擾，但大家面對11月28日大選才是最重要。外界也傳出另一種解讀，若陳亭妃順利當選市長，陳怡珍則可投入陳亭妃留下之立委缺額補選。

