地方公職選票達8千餘種 內政部：移轉投票將衝擊選務量能
〔記者李文馨／台北報導〕藍白力推不在籍投票法制化，民進黨團則提對案，明定投票日及前一日均應放假1天。內政部次長吳堂安表示，如移轉投票適用範圍擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8000餘種選舉票的移轉，將衝擊選務執行量能；對於民進黨團提出的「民主假」，他說，這對選舉制度影響程度小，內政部予以尊重。
民眾黨版不在籍投票最快下週可闖關
民眾黨團去年12月12日在立法院會提案，將黨團版「不在籍投票法」草案從委員會抽出並提議逕付二讀，草案規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊，該案最快下週可闖關三讀；民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」作為對案，明定投票日及前一日均應放假1天。
學者陳方隅：不在籍投票增選務複雜
立法院內政委員會今天召開「強化民主投票促進法草案」公聽會。東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，連現在一票一票唱票過程，都有人質疑選務不公平，更不用講還要把選票封裝、移轉，這會引發更多人的質疑，也會增加選務工作的複雜性跟不可預測性。而在選前多放一天假，相對比全面開放不在籍投票的方式更好，不會動到現有的制度。
青年張育萌：不在籍投票破壞秘密投票
台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，秘密投票並不是說在投票當下沒有人看到你投什麼，就叫秘密投票，如果在投票開票之後，民眾可以透過結果反推當地投票所投票人的意向，這也是對秘密投票的破壞。他說，過去在離島及原住民選區可能會發生這個問題，但若全面實施不在籍投票，在異地求學、工作者也會遇到類似問題。
律師賴中強：運送逾8千種選票 恐出錯、外流
律師賴中強試算，若2026九合一選舉全面實施移轉投票，直轄市、縣市長共有22種選票、鄉鎮市長198種、直轄市原住民區長6種，村里長16281種、直轄市議員79種、縣市議員135種、鄉鎮市民代表198*Ｎ(依地方鄉鎮市民代表人數計算)種、直轄市原住民代表16種；他質疑，「這8千、9千種選票要運送，如何確保過程不出錯、不外流？」
學者謝政諭：放假3天會去旅行而非投票
不過，東吳大學政治系退休教授謝政諭認為，台灣民主已高度發展，可在通訊投票環節上加強，投票前一天放假不是關鍵所在，如果選舉不是那麼激烈，民眾放3天假就會去旅行而不是投票。雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑說，若按照民進黨團版本建議，其實只要把投票日從週六改成週日，就可以達到效果，但他認為，真用的還是採不在籍投票。
藍白推不在籍投票 內政部：境外勢力恐擴大動員
內政部次長吳堂安表示，如適用範圍擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8000餘種選舉票的移轉，選務作業高度複雜，且可能衍生選舉人如過度集中在特定縣市投票所，而衝擊選務執行量能，以及延遲選舉開票時間等問題。
他也強調，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區之移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人之投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區之投票所投票，將對選舉公平性造成危害。
民進黨團提「民主假」 內政部、中選會皆尊重
對於民進黨團提出的「民主假」，吳堂安說，基於該草案並未變更現行投票方式，對選舉制度影響程度小，如社會各界對於保障公民參政與社會成本間之衡平取得充分共識，內政部予以尊重。中選會書面報告則說，如於選務層面具可行性，不影響選舉及公民投票競爭公平性，以及選民對投票結果公正性的信賴等情形下，有助於選民行使投票權之法案，中選會均予尊重。
