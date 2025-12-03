地方創生專案徵件啟動 國發會提供最高68萬獎勵金

國發會啟動「地方創生利他行動168」專案徵件作業。(資料照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會啟動「地方創生利他行動168」專案徵件作業，提供1年最高68萬元獎勵金，預計選出40組青年團隊，實踐可落地、可擴散的創生行動。

國發會表示，「地方創生利他行動168」專案邀請22至45歲關心地方議題與社會的青年，以「利他行動、共好實踐」為核心精神，提出可帶動地方共好合作的行動方案。

國發會舉例，像是協助農村提高產業韌性、串聯地區的交通及長照服務、守護環境物種與社區共榮等。

「168」專案也呼應全臺地域特色，依據各地產業、文化與地景脈絡，規劃24個地方創生特色廊道，作為團隊倡議行動的參考。

申請團隊可依自身所在區域或關注議題，從創生廊道的內容規劃行動構想，以「鏈結力」、「影響力」與「實踐力」等三大面向進行評估提案。

國發會將提供獲選團隊地方創生課程、傑出創生案例參訪、業師輔導訪視等資源陪跑支持。

國發會北、中、南、東4個分區輔導中心也將提供青年團隊提案諮詢、輔導、資源媒合等協助；並將串聯國發會青年培力工作站、地方政府、部會與企業，使青年團隊更能對接在地產業脈絡、社群文化與合作機會。

國發會強調，利他倡議行動不限領域與議題，歡迎青年朋友發揮創意與行動力，一起打造更具韌性、共好永續的地方創生新典範。

