地方創生新模式！信義房屋攜手南山人壽 打造原鄉長輩共生照顧

很多人提到「文化」，想到的往往是博物館或書本上的知識，總覺得離生活有點遠。但在文化部長李遠看來，文化其實就在日常裡，藏在我們每天吃的食物、走過的土地之中。像超市貨架上一包標示清楚產地的米，背後連結的是一塊田、一群農民，也是一段地方累積下來的故事。當文化走進產業，土地不再只是用來生產，而是能養活人、留住人，讓地方重新有了活力。

這樣對土地與人文的投入，信義房屋已經持續了22年。透過「社區一家計畫」，他們一次次走進社區，和居民一起討論、一起行動。信義企業集團創辦人周俊吉說，這些年最珍貴的，不是完成了多少案子，而是社區願意把信任交出來，讓企業成為真正的夥伴。

也因為這份長期累積的信任，信義房屋在2026年1月9日，進一步啟動「社區一家，企業同行」共好平台，讓更多企業能有系統地走進社區。這個平台不只是ESG的實踐入口，更像是一位細心的媒合者，透過制度化機制，讓企業的資源與社區的真實需求對得更準。

企業的參與不再只停留在捐款，而是結合志工行動與專業支持，並承諾至少兩年的陪伴，讓善意累積成更穩定的力量。南山人壽率先響應，簽署合作備忘錄（MOU），走進台中和平區，支持「伯拉罕共生照顧勞動合作社」，為這場企業與社區同行的共好旅程，踏出第一步。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一個月（2025/12/13~2026/1/11）「社區一家」相關討論，聚焦於「共生、文化、支持、資源、合作、企業、信義房屋、南山人壽」等熱門字詞，網友表示「這種長期才最難」、「希望更多公司願意至少走兩年，讓地方需求被看見、被接住」。

從被照顧到自主生活 友雞計畫陪伴長輩找回尊嚴與力量

談到與社區的連結，信義企業集團創辦人周俊吉特別提起自己50多年前的一段往事。那時的他，曾經在雞舍裡工作。也因為這段親身經歷，讓他對伯拉罕的看見「友雞計畫」格外有感。

在部落裡，一群長輩重新走進雞舍，學著像對待老朋友般照顧蛋雞。這不只是養雞，更是一種找回生活節奏與力量的過程。每天餵食、清理、撿蛋，雞群成了陪伴的存在，也讓長輩在日常勞動中活動筋骨，慢慢找回身體與心靈的狀態。

周俊吉分享，原本需要被照顧的長輩，逐漸轉變成參與在地經濟的一份子。當他們發現自己還能生產、能創造收入，那份久違的尊嚴與自信，也隨之回到生活裡。他形容，這樣的行動，讓社區營造自然與地方創生連結在一起，不只是有創意，更是真正站在在地角度思考，「這就是一個社區文化的展現，也是一個非常好的社造團體」。

走進原鄉、陪伴社區 南山人壽用行動讓關懷落地

這份對土地的長期投入，也吸引了同樣深耕公益的南山人壽加入行列。早在2013年，南山人壽便透過「南山慈善基金醫療關懷計畫」投入弱勢照護；2023年更啟動「原鄉關懷列車」，深入偏鄉與山林。多年來，南山持續關注如何縮小「健康不平等」，這樣的初心，也與「社區一家，企業同行」共好平台的理念自然契合。

談到這次合作，南山人壽董事長尹崇堯以「織布」作為比喻。他形容，一匹完整而美麗的布，必須有穩定的紡織機、緊密交錯的經緯線，還要有真正懂土地的織者。信義房屋長年累積的社區平台，就像撐起整體結構的紡織機；深耕在地的伯拉罕團隊，是最了解部落需求的織者；而南山人壽，則化身為穿梭其中的經緯線，把資源一點一滴織進部落生活。

為了讓這張「布」織得更穩、更久，南山人壽每年預估投入超過百萬元經費，除支持軟硬體升級，也結合保險本業專長，為部落日照中心與長照據點提供照服員責任險、公共意外險與接送車險，讓第一線照護者能安心投入服務。這份支持，將從三個面向持續扎根：

面向1｜人才培育：培訓部落青年成為照服員，讓長輩能在熟悉的家鄉安老，不需為了就醫奔波。

面向2｜空間優化：改善部落的日照中心與無障礙空間，讓健康意識真正落實在生活場域。

面向3｜經濟傳承：引進生態旅遊，讓更多人看見泰雅族的秘境之美，增加部落收入的同時，也讓珍貴的文化能傳承下去。

這場跨界合作，關注的不只是部落的健康，更是在守護原鄉長久以來累積的文化與尊嚴。當企業願意走進社區、與土地並肩同行，改變發生的，不只是數據上的成效，而是人與人之間重新建立的連結。也正是在這樣的互信與陪伴中，一個有溫度、能持續前行的永續未來，正穩步展開。

