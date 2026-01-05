地方創生結合公民電廠 想想論壇：加速能源轉型新方法

綠電轉型是近年全球趨勢。（示意圖／CTWANT攝影組）

由前總統蔡英文主持的想想論壇今（5）日表示，能源轉型的落實過程確實面臨不少危機，比方各部會與地方政府是否把轉型列為首要目標？還有政策能否獲得社會支持？光這兩個問題互為因果糾纏就制約了能源轉型進度，這時「公民電廠」或許可以替能源轉型另闢蹊徑，讓能源轉型找到新的支點。

為推動公民電廠遍地開花，經濟部近年砸新台幣2,500萬元祭出獎勵辦法力推「公民電廠」，這是由在地居民自主設立組織後，進一步透過集體出資、付出勞力、物資等方式，由社區或團體自主營運發電模式，如有獲益分配會優先回饋在地社區，在2025年終於成功孵育出獎勵上路以來首座公民電廠，也把所發的綠電賣給企業。

由前總統蔡英文（圖）主持的想想論壇認為「公民電廠」是加速能源轉型的解方之一。（圖／黃耀徵攝）

能源署官員統計，截至2025年底，正在「推廣宣導」階段案件共40案，細看申請對象多以在地社區發展協會等地方性團體為主，也有由居民共同出資成立的法人公司，光2025年就輔導了76處社區，並促成其中2個社區申請實質設置階段獎勵。

想想論壇文章中進一步援引他山之石分析，直指歐洲在公民電廠領域累積多年經驗，其實制度基礎與社會環境成熟度較高，反觀台灣目前設置階段申請案仍相當有限，牽扯土地使用、法規合規、社區內部共識等多重議題，前期需釐清法規、盤點適合案場，也必須在社區內部整合出資意願、收益分配與回饋機制等討論，整體申請時程實在難以壓縮。

想想論壇也直指，台灣在推動綠能的過程中常囿於「資訊不對稱」及「假消息」影響，搞得地方發展時常寸步難行真的可惜，不妨讓「能源轉型2.0」加強結合公民電廠與地方創生，透過落實社區參與以建立社會電網韌性。

經濟部與國科會都與能源轉型發展息息相關。左起為國家發展委員會主任委員葉俊顯（左起）、國科會副主委蘇振綱、經濟部長龔明鑫。（圖／黃耀徵攝）

