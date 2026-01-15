地方創生藍染美學進駐總統府 象徵國家人民攜手團結

（中央社記者潘姿羽台北15日電）地方創生團隊致力於發掘地方特色，位於台中太平的「Taiping Blue太平藍」更成功將在地DNA轉化爲質感美學，藍染作品「協流共濟」近日成功進駐總統府會客室。副總統蕭美琴表示，此作品可讓世界看見台灣的美好。

國發會長期推動地方創生，支持青年留鄉發展，挖掘在地特色，近年許多優秀團隊漸漸嶄露頭角。

國發會臉書發文指出，位於台中太平的「Taiping Blue太平藍」，致力於傳統藍染工藝的現代轉譯，這次團隊作品「協流共濟」獲總統府青睞，成功進駐總統府會客室。

廣告 廣告

副總統蕭美琴日前也於臉書發文表示，總統府會客室已換上台中「太平藍Taiping Blue」團隊的藍染作品「協流共濟」。以在地的馬藍、木藍為染料，運用柳葉型構築畫面，如魚群協游，象徵國家與人民攜手團結、同心向前。作品畫面最前端的柳葉特別像是一個台灣島的輪廓，湛藍的海洋與天然藍草交織，展現四面環海的台灣獨有的壯麗與生命力。

蕭副總統除了感謝設計師及團隊，她也表示未來將在這個充滿台灣特色的空間，接待更多國際友人，讓世界看見台灣的美好。（編輯：楊凱翔）1150115