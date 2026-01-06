「地方創生行動家＋」跨域合作 凱基金控成果發表

凱基金控舉辦「地方創生行動家＋」成果發表，分享跨域共創的成果與經驗。

▲凱基金控舉辦「地方創生行動家＋」成果發表，分享跨域共創的成果與經驗。

凱基金控長期推動地方創生，持續以企業資源與專業賦能，陪伴在地團隊深化經營、擴大影響力，為城鄉均衡發展注入動能。日前舉辦「地方創生行動家＋」會，邀請國發會副主委彭立沛、國土處處長黃文彥及學者專家與會，並集結近兩年參與專案的創生團隊與企業志工齊聚一堂，分享跨域共創的成果與經驗，攜手打造永續共好的生態圈。

凱基金控深耕地方創生，致力運用企業資源與深度陪伴，建立在地永續發展的支持系統。因此，自2024年起推出「地方創生行動家＋」志工專案，結合集團內具備金融、管理、行銷、ESG等專業背景的志工，實際走入地方，與創生團隊共同盤點營運痛點與發展瓶頸，並透過B型企業5% Design Action顧問的引導，運用服務設計攜手共創解決方案，強化團隊永續經營的基礎。

廣告 廣告

發布會中，國發會副主委彭立沛以「連結本業與志業，打造韌性台灣」為題，期勉志工與創生團隊連結本業與志業，實踐生命的價值，也建構公民立業的行動網絡，打造永續、公益、共好的台灣。國發會的「地方創生利他行動 168」專案即鼓勵團隊串聯地方產業與企業資源，以利他行動實踐共好目標。

凱基金控副董事長沈榮津致詞時表示，集團同仁以自身專業投入地方，跨地區、跨部門協作，實際回饋社會，是「ONE KGI」精神的最佳實踐。他也肯定多位高階主管親身加入志工行列，深化集團對地方創生的支持，讓企業文化與地方創生緊密連結，實現促進同仁多元成長並深具社會價值的幸福企業。

「地方創生行動家＋」專案於2025年共辦理三個梯次，支持全台18家地方創生團隊，培力105位企業志工，其中包括7位副總級以上主管。每一梯次歷時三個月，志工運用自身專業，為創生團隊優化財務架構、設計與企業合作的商業模式，共創在地永續經營的解決方案。專案推動兩年以來，已幫助創生團隊創造超過新台幣1,000萬元的商業效益。

除了專業賦能，為回應地方創生團隊多元的需求，凱基金控也創業界之先成立「地方創生資源媒合委員會」作為整合平台，透過志工將團隊需求送入委員會，由成員串接集團內外部資源。2025年成功媒合90項資源，涵蓋人力諮詢、ESG合作活動、員工餐廳採購，以及福委會訂購年節禮盒等，以實際的商業合作提供創生團隊更全面的支持。

展望未來，凱基金控將進一步推出「地方創生行動圈」，以「共學、共創、共好」為核心，打造創生團隊與企業志工持續交流與成長的網路; 同時也將持續推動「地方創生行動家+」，協助更多新進團隊在地方深耕發展，為城鄉均衡發展奠定更穩固的基礎，實踐企業與社會共好的願景。