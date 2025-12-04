地方創生計畫建構宜蘭「金柑好神」品牌．異業結盟展現金柑產季盛典

宜蘭縣為全國最主要的金柑產區，以員山鄉及礁溪鄉為核心，種植面積達一九七點六二公頃、年產量逾二八二一公噸，占全國九成以上，素有「金柑故鄉」美名。宜蘭縣政府以地方創生計畫推動「宜蘭金柑好神」品牌建構及產業異業結盟活動於今（四）日在縣府縣民大廳由代理縣長林茂盛親自出席，呼籲目前上市的金柑果品品質佳、風味好，期盼全國消費者多多採購，以行動支持辛勤的金柑農友，讓金柑產業與農村永續發展。立委陳俊宇、縣府農業處長李新泰、農業部農糧署農村發展水土保持署台北分署秘書郭炳榮、農業部花蓮農改場副場長宣大平、蘭陽分場長陳季呈、宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏、宜蘭縣農會理事長劉金德、總幹事李長珊、宜蘭縣溫泉發展協會理事長梁博凱、宜蘭縣休閒農業發展協會理事長林文龍及產業界代表共襄盛會。

縣府農業處提醒，十二月至翌年三月為宜蘭金柑盛產期，欲訂購民眾可洽：宜蘭縣農會0三-九三七O七O二、員山鄉農會0三-九二二二一六一#二二、礁溪鄉農會0三-九八八二O三三#一一0、蘭陽金柑生產合作社0三-九八八九O六三。

代理縣長林茂盛表示，每逢歲末年終，正是宜蘭金柑豐收時節，亮橙色果實不僅是冬季代表作物，也孕育在地飲食文化。今年在農業部農村水保署支持下，並在農糧署與花蓮區農業改良場技術協力下，縣府以「你我的健康神隊友」為定位，推出「果然金柑釀」柑橘果酒、「金柑美眉」黑糖金棗茶磚及金棗茶包三項創新加工產品，同時設計兩款金柑鮮果提袋—台灣LV茄芷袋，適合盛裝三-五斤與麻布網紗袋，適合盛裝一-二斤，以環保、多用途為概念，讓宜蘭金柑成為兼具質感與永續精神的送禮首選。

支持宜蘭金柑採購．永續農村發展。代理縣長林茂盛呼籲，今年金柑受夏季缺水及颱風雨量干擾，導致落果與裂果情形較往年嚴重，整體產量略受影響。但在果農專業管理下，目前上市的金柑果品品質佳、風味好，期盼全國消費者多多採購。

金柑果皮富含精油與抗氧化物，果皮甜、果肉酸，連皮食用酸甜平衡、風味獨特。傳統金柑多用於製作蜜餞，形成宜蘭獨有的金柑蜜餞文化；近年亦導入鮮食品種如「黃水晶」、「寧波」、「長壽」等，並推行有機與產銷履歷栽培，廣泛運用在烘焙、飲品及各式創意料理中，提供消費者更多健康安心的選擇。

今年縣府以地方創生計畫推動「宜蘭金柑好神」品牌建構，同步開發及優化金柑系列加工品。因值金柑鮮果產季，成果發表亦串聯縣內旅宿、餐飲、休閒農業業者及金柑果園，共同推出主題體驗與商品，讓民眾在產季期間不僅能採買鮮果，更能親臨宜蘭，享受充滿金柑香氣的旅遊體驗，把金黃果實與祝福帶回家。

宜蘭「金柑好神」跨品牌聯名活動．吃喝玩買蘭陽金柑盛宴。金柑產季恰逢「冬戀蘭陽溫泉季」活動，縣府特別整合中天飯店、川湯春天、帝王飯店、山形閣、煙波飯店宜蘭館、傳藝館等六家旅宿及橘之鄉、藏酒酒莊、美元食品、礁溪鄉農會、蘭陽金柑生產合作社、林美金棗運銷合作社六家金柑加工業者、陽信電商平台以及金柑農場，推出跨品牌聯名自十二月五日至十二月廿一日展開。活動期間，入住合作旅宿即可獲得限量金柑迎賓禮，民眾跟著「金柑地圖」即可走訪金柑新創店家、體驗採果行程與農場活動，一次享受泡湯、採果、品食、選物的黃澄澄蘭陽金柑盛宴。

圖：宜蘭「「金柑好神」品牌．異業結盟展現金柑產季盛典。在縣府縣民大廳，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席。（記者董秀雲攝）