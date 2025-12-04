地方創生計畫建構「 金柑好神 」 品牌 異業結盟展現金柑產季盛典

▲喝一杯金柑熱茶。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣為全國最主要的金柑產區，以員山鄉及礁溪鄉為核心，種植面積達197.62公頃、年產量逾2,821公噸，占全國九成以上，素有「金柑故鄉」美名。金柑果皮富含精油與抗氧化物，果皮甜、果肉酸，

連皮食用酸甜平衡、風味獨特。傳統金柑多用於製作蜜餞，形成宜蘭獨有的金柑蜜餞文化；近年亦導入鮮食品種如「黃水晶」、「寧波」、「長壽」等，並推行有機與產銷履歷栽培，廣泛運用在烘焙、飲品及各式創意料理中，提供消費者更多健康安心的選擇。

今年縣府以地方創生計畫推動「宜蘭金柑好神」品牌建構，同步開發及優化金柑系列加工品。因值金柑鮮果產季，成果發表亦串聯縣內旅宿、餐飲、休閒農業業者及金柑果園，共同推出主題體驗與商品，讓民眾在產季期間不僅能採買鮮果，更能親臨宜蘭，享受充滿金柑香氣的旅遊體驗，把金黃果實與祝福帶回家。

黃澄鮮果熟成、「金柑好神」靓麗新品限量嘗鮮

代理縣長林茂盛表示，每逢歲末年終，正是宜蘭金柑豐收時節，亮橙色果實不僅是冬季代表作物，也孕育在地飲食文化。今年在農業部農村水保署支持下，並在農糧署與花蓮區農業改良場技術協力下，縣府以「你我的健康神隊友」為定位，推出「果然金柑釀」柑橘果酒、

「金柑美眉」黑糖金棗茶磚及金棗茶包三項創新加工產品，同時設計兩款金柑鮮果提袋—台灣 LV 茄芷袋 (適合盛裝3-5斤) 與麻布網紗袋 ( 適合盛裝1-2斤) ，以環保、多用途為概念，讓宜蘭金柑成為兼具質感與永續精神的送禮首選。

宜蘭「金柑好神」跨品牌聯名活動 • 吃喝玩買蘭陽金柑盛宴

金柑產季恰逢「冬戀蘭陽溫泉季」活動，縣府特別整合中天飯店、川湯春天、帝王飯店、山形閣、煙波飯店(宜蘭館、傳藝館)等6家旅宿及橘之鄉、藏酒酒莊、美元食品、礁溪鄉農會、蘭陽金柑生產合作社、林美金棗運銷合作社6家金柑加工業者、陽信電商平台以及金柑農場，推出跨品牌聯名自114 年12 月5日至12月2日展開。活動期間，入住合作旅宿即可獲得限量金柑迎賓禮，民眾跟著「金柑地圖」即可走訪金柑新創店家、體驗採果行程與農場活動，一次享受泡湯、採果、品食、選物的黃澄澄蘭陽金柑盛宴。（照片記者林明益翻攝）