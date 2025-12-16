地方勸選市長「再等等」 童子瑋親上火線回應：隨時做準備

基隆市議長童子瑋近日陸續在基隆各區掛起爭取建設看板，外界認為已在備戰明年基隆市長選舉。童子瑋16日接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪，童子瑋坦言，地方有聲音認為童還年輕，可以「再等等」，但他認為，基隆不能再等、不能停滯沒有發展，如果有參選機會，他會全力以赴做好準備。（POP撞新聞提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議長童子瑋近日陸續在基隆各區掛起爭取建設看板，外界認為已在備戰明年基隆市長選舉。童子瑋16日接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪，童子瑋坦言，地方有聲音認為童還年輕，可以「再等等」，但他認為，基隆不能再等、不能停滯沒有發展，如果有參選機會，他會全力以赴做好準備。（POP撞新聞提供／徐佑昇基隆傳真）

明年九合一大選民進黨基隆市長雖未提名，但基隆市議長童子瑋近日已在暖身備戰，並陸續在基隆各區掛起爭取建設廣告看板。童子瑋16日接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪，針對參選議題，童子瑋坦言，地方支持或反對的聲音都有，反對者大多認為童子瑋還年輕，可以「再等等」，但他說「基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」他強調，若有參選機會，會為基隆做好全力以赴的準備，「基隆不能再停滯、沒有發展」。

童子瑋近日已在基隆全部7個行政區陸續掛上政績看板，細數在該區爭取的政績，也引起藍營批評是收割，提前點燃明年大選戰火。

廣告 廣告

針對外界關注是否參選基隆市長，童子瑋說，因為基隆有7個區，他又是議長的關係，除了自己選區外，其他6區也有非常多民眾、里長提出各種建議，所以都會協助爭取建設，解決地方問題，「我們把地方紮實服務呈現給大家」。

黃暐瀚詢問，是否已做好參選市長準備，童子瑋表示，他隨時都在做為基隆服務的準備，包含家族長期也都在為地方服務，「為基隆服務不一定在哪個位置上」，若獲得民進黨選對會徵召，他當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備。

黃暐瀚追問，參選有沒有跟表叔賴清德總統討論過？童子瑋回應，他沒有跟賴清德談過，因為賴國政非常繁忙，市政自己要做好努力跟準備。他強調，從前基隆市長林右昌到現任市長謝國樑，市政上大家感受有一定落差，市民覺得這幾年建設不足，且發展上沒有願景。

童子瑋更分享學生時期如果要去台北通勤的困擾，強調他在基隆長大，可以感受到基隆人生活的困境跟期待，很多在外地發展的基隆人對家鄉也都會有一種鄉愁，都希望基隆能更好，不希望基隆持續停滯沒有發展，「這是對家鄉的期待，這就是我們的家」，所以他本來就準備好為基隆服務的準備，每天都在基隆，也跟市民互動很深。

至於參選有無跟祖父慶安宮主任委員童永報備？童子瑋笑說，從他開始參選議員，童永從來不希望我去參政或從政，但家族也長期在地方服務，加上媽祖信仰對基隆人的重要性，讓他與地方連結深厚。他更分享同年紀的人不一定每天拜拜，但基於對媽祖的深厚信仰，他每天都固定會燒香拜拜，他認為如果有不同信仰也無妨，不一定要拿香，還是可以走進廟宇，這是一種文化力量，因為基隆是海港，媽祖對基隆發展連結很深。

對於參選與否，童子瑋坦言地方有許多勸進聲音，但也有反對聲音，不管藍綠同事、朋友、幕僚、家人都會有不同意見，但主要是勸他可以「再等等」，因為他還年輕。但他認為，基隆發展不能再停滯，「基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」，如果有參選機會，他會做好準備，對基隆義無反顧地努力。

【看原文連結】