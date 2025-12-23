地方反彈 張顯耀三位一體崩解

前立委張顯耀日前傳出將任國民黨副主席，負責督導南部選情，並任國民黨智庫執行長，地方強烈反彈，23日又傳只出任國民黨智庫執行長。（本報資料照片）

前立委張顯耀日前傳出將任國民黨副主席，負責督導南部選情，並任國民黨智庫執行長，「三位一體」引發地方強烈反彈，國民黨主席鄭麗文23日拜訪前立法院長王金平，會後便傳出，張顯耀將不會擔任國民黨副主席，也不負責督軍南部選情，只出任國民黨智庫執行長。

外傳張顯耀獲黨中央重用，「三位一體」將同時出任副主席、智庫執行長並督導南部縣市選情，南部輔選人士皆表震撼且無奈，基層反彈聲量大，國民黨南部大老王金平日前在高雄舉辦從政50周年感恩餐會，沒邀請國民黨主席鄭麗文，並指「立委柯志恩就是代表國民黨」，引發外界推測是王金平藉此表達不滿意黨中央人事安排。

當天有媒體追問出席餐會的國民黨祕書長李乾龍，李再三強調張顯耀的人事「尚未定案」；另有消息指出，當天張顯耀也現身餐會現場，卻遭在場人士揶揄「洗臉」，短暫停留後即離開。

地方人士指出，對於張顯耀要當副主席兼督導南部選情，地方反彈力量「超乎想像的強大」，許多昔日地方上有恩怨的黨內山頭，此刻竟然都站在同一條船上，力阻張顯耀主操南部選情，直斥黨中央不尊重地方意見。

鄭麗文與李乾龍昨前往王金平台北辦公室拜會請益，隨後黨內就傳出，張顯耀將不會擔任副主席，也不負責督軍南部，僅保留他18日上任的智庫執行長職。

對此，李乾龍表示，昨日與鄭麗文只是向王金平請益國政，並未談到張顯耀的人事問題。知情人士表示，鄭麗文重視王金平在政壇的影響力，盼能在朝野對立、兩岸僵局下借重王金平的政治歷練，特別主動前往請益。