地方團體拋各項市政疑慮 陳亭妃直指關鍵原因：重點在溝通

民進黨2026年縣市長初選在即，繼27日民進黨主辦台南市長提名政見會後，台南新芽協會昨（29）日舉辦的「2026臺南市市長選舉：民進黨擬參選人給問嗎？」活動緊接登場。這場匯集諸多公民團體提問的論壇中，立法委員陳亭妃在15分鐘申論時間逐一回應25不同領域及面向的提問，針對許多團體不約而同指出民間團體與地方政府認知落差的情況，陳亭妃直言，關鍵是「有效溝通」。

台南新芽協會舉辦「2026臺南市市長選舉：民進黨擬參選人給問嗎？」活動，彙整在地公民團體提問。（圖／翻攝自鏡新聞YouTube頻道）

此次由台南新芽協會舉辦的論壇係由在地公民團體預先彙整各項市政議題，由陳亭妃及立法委員林俊憲2位台南市長擬參選人逐一申論回應，提問主題涵蓋社會福利、教育政策、數位治理、動物保護、勞工權益、環境生態、文化治理等面向。對於眾多台南市民關心的交通現況亟待改善議題，陳亭妃首先承諾將成立「永續交通專責辦公室」，並且由市長本人擔任召集人，強調順暢的溝通管道才能提升施政效率。

針對在地環保團體就將軍、七股一帶的溼地保育題，陳亭妃回憶道，自己就是將軍、七股、大北門區的女兒，對於該區域生態現況及文化特色極為熟稔。陳亭妃強調濕地的保育必須從海岸韌性做起，未來上任後將憑藉多年立法委員的經驗，與中央政府合作爭取海岸韌性防護相關預算，從海岸延伸到濕地整體提出長遠維護計畫，守護好作為「台南的肺」的溼地環境。

社會福利方面，陳亭妃直指目前許多人詬病「你們現在都開很多支票」，陳亭妃坦言目前中央政府在全國性社會福利政策已經極為健全，與其盲目投入如同現場團體直指的「撒幣競逐」，更重要的是依階段性分別針對台南在地現況及需求逐一評估社會福利政策優先序，陳亭妃承諾上任後將優先針對台南市及其他五都「尚不齊全」的部分補足，同時藉由科技產業、農漁業、觀光業等政策所創造的收益「把餅做大」，藉由增加的稅收來提升整體社會福利網絡，避免落入多數人質疑的「未考慮財源就喊大補帖」政見。

在此次論壇中，陳亭妃在短短15分鐘的申論時間盡可能回應25個來自不同領域在地公民團體的提問，似乎在眾多提問中發現了許多市政面向疑慮皆來自市政府、公民團體、乃至一般民眾的視野截然不同，陳亭妃特別強調「當民意與專業發生衝突」時刻，傾聽及溝通將是解決問題關鍵之道。陳亭妃解釋，自己歷經10年市議員及17年立法委員任期，透過無數次協調會、公聽會建立「快速了解事情」及「傾聽溝通」能力，未來將會建立一個「有效溝通的政府」，兼顧專業、民意，並在各項市政上取得最大共識。

